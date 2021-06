Cdiscount Mobile : dernier jour pour profiter de l'offre limitée 200Go à 9.99€ !

Si vous avez besoin ou envie de faire le plein de data, n'oubliez pas l'offre limitée 200Go de Cdiscount Mobile ; celle-ci est encore valable jusqu'à ce soir, 23h59, à seulement 9.99€ par mois ! Nous vous la présentons dans cet article.

Cdiscount Mobile et son offre limitée

L'opérateur Cdiscount Mobile a mis en avant depuis quelques jours son offre limitée 200Go, valable encore jusqu’à ce soir et réservée aux nouvelles souscriptions. Sans engagement, vous pourrez résilier cette dernière dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Avec l'offre promotionnelle de Cdiscount Mobile, vous paierez votre forfait la somme de 9.99€ par mois pendant 1 an avant de retrouver son tarif initial, à savoir 24.99€ par mois. Vous aurez alors fait l'économie de 180€ la première année de votre abonnement mobile, ce qui correspond à un peu plus de 7 mois de forfait au tarif de base !

Les garanties de l'offre limitée 200Go

L'offre limitée de Cdiscount Mobile vous permet de naviguer sur la toile à hauteur de 200Go lorsque vous êtes en France métropolitaine et d'apprécier les 17Go mis à disposition pour rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM ! Notez toutefois que votre consommation de data depuis ces zones sera déduite de votre enveloppe data globale de 200Go. Par ailleurs, il vous sera possible de communiquer sans compter grâce à l'illimité proposée par cette offre limitée, et ce, aussi bien depuis la France que depuis l'étranger*. Nous vous rappelons que les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM, ne sont pas inclus dans votre forfait.

Ce qu'il faut retenir de l'offre limitée Cdiscount Mobile :

valable encore jusqu'à ce soir, 23h59

9,99€/mois pendant 1 an puis 24,99€

pendant 1 an puis 24,99€ 200Go d'Internet en France, dont 17Go utilisables depuis l'Europe* et les DOM

utilisables depuis l'Europe* et les DOM Depuis la France, l'Europe* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE + Norvège, Liechtenstein, Islande