Xiaomi Mi 11 contre realme GT, lequel est le meilleur pour vous ?

Il n’y a pas que le segment du milieu de gamme où la bataille fait rage puisque le secteur des smartphones Premium est aussi le théâtre de beaux combats et notamment entre le Xiaomi Mi 11 et le realme GT qui proposent tous les deux des fiches techniques intéressantes pour des prix plutôt contenus. Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix.

Le smartphone realme GT profite d’un design assez intéressant notamment sur sa déclinaison en jaune avec une marque noire, à l’arrière, symbolisant la course automobile. Il est aussi proposé en argent ou en bleu, particulièrement brillant. De son côté, le Mi 11 est proposé en noir ou en bleu avec des profils incurvés afin de proposer une prise en main vraiment « Premium ». Le realme GT fait 186 grammes contre 196 grammes pour le Mi 11 mais il est plus épais que son concurrent du jour puisque le mobile realme fait 9,1 mm contre 8,1 mm pour le smartphone Xiaomi. Ils embarquent une batterie de 4600 mAh supportant la charge 55 watts en filaire, 50 watts sans fil et inversée pour le Mi 11 et de 4500 mAh pouvant se charger à 65 watts pour le realme GT mais qui ne peut pas se charger sans fil.

Un Soc Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go de RAM

Tous les deux disposent d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 12 Go pour realme GT et 8 Go pour le Mi 11, au format LPDDR5 avec une capacité de stockage de 128 ou 256 Go au format UFS 3.1 pour des vitesses de lecture et d’écriture très rapides. Il n’est pas possible d’étendre la mémoire interne, dans un cas comme dans l’autre, obligeant à bien choisir dès l’achat ou à utiliser les services de stockage en ligne pour libérer de l’espace. Pour la partie photo, le Mi 11 dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur de 13 mégapixels pour les images en ultra grand-angle et un dernier capteur permet d’optimiser les photos en mode macro. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels installé dans le poinçon au niveau de l’écran. Le realme GT dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un module grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels. Pour les selfies, c’est un 16 mégapixels à l’avant qui est prévu.

Un très grand écran aux 4 bords incurvés contre un écran plat

L’écran du Mi 11 a les 4 bords incurvés ce qui est assez remarquable et permet d’offrir une excellente prise en main avec des gestes qui peuvent être réalisés facilement et naturellement. Sa dalle est de type AMOLED avec 6,81 pouces en diagonale contre 6,43 pouces pour l’écran du realme GT qui est plat. La définition est meilleure sur le Mi 11 avec 1440x3200 pixels contre 1080x2400 pixels pour le realme GT. Les deux supportent la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides et le HDR10 pour le realme GT et le HDR10+ pour le Mi 11. Tous les deux sont compatibles 5G et Wi-Fi 6 tandis que le Mi 11 est déjà prêt pour le futur Wi-Fi 6E. Il y a un lecteur d’empreinte sous l’écran et notez que le Mi 11 dispose d’un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle afin de piloter une télévision, par exemple.