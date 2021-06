Xiaomi Redmi Note 10 Pro contre OnePlus Nord CE 5G, lequel est le meilleur smartphone ?

Vous souhaitez renouveler votre smartphone pour un modèle plus moderne qui devrait vous permettre de vivre votre vie numérique de la manière la plus épanouie possible, mais vous hésitez entre le Xiaomi Redmi Note 10 et le OnePlus Nord CE 5G. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Esthétiquement, le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est décliné en bleu, bronze ou gris alors que le OnePlus Nord CE 5G est proposé en blanc, bleu (avec des reflets violets) ou noir. On oublie le bouton-poussoir pour mettre en sourdine sur le Nord CE 5G qui normalement est la marque de fabrique de OnePlus. C’est pourtant le plus léger avec seulement 170 grammes contre 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro et c’est aussi le plus fin de 0,2 mm par rapport à son concurrent du jour faisant 7,9 mm d’épaisseur. Cela est peut-être du à sa batterie qui fait 5020 mAh supportant la charge 33 watts pour le Redmi Note 10 Pro contre 4500 mAh, donc moins endurante sur le papier et pouvant accepter la charge à 30 watts.

Une configuration à 4 capteurs photo contre 3

Des deux, c’est le Redmi Note 10 Pro qui est le mieux équipé pour les prises de vue et les vidéos. En effet, il profite d’un capteur de 108 mégapixels signé Samsung comme objectif principal, secondé par un capteur de 8 mégapixels pour les photos grand-angle. Il y a également un capteur de 5 mégapixels pour réaliser des photos extrêmement proches du sujet, en mode macro. Le dernier objectif embarque 2 mégapixels et il est dédié aux optimisations des portraits grâce à ses aptitudes au calcul des profondeurs de champ. En face, le OnePlus Nord CE 5G embarque un capteur de 64 mégapixels aidé par un capteur de 8 mégapixels et un seul capteur de 2 mégapixels monochrome pour améliorer le piqué et les détails des photos. Les deux disposent d’un capteur de 16 mégapixels.

Un avantage performances pour le OnePlus, mais un écran plus fluide sur le Redmi Note 10 Pro

Techniquement, ils s’appuient sur des puces Qualcomm. Le Redmi Note 10 Pro utilise un Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive contre un Snapdragon 750G, plus performant avec au minimum 6 Go de RAM, mais le OnePlus est aussi proposé avec 8 ou 12 Go pour encore plus de puissance. L’écran le plus grand est celui installé sur le Redmi Note 10 Pro avec 6,67 pouces sur une dalle AMOLED, comme sur le OnePlus Nord CE 5G, mais sur 6,43 pouces. Ils affichent la même définition, 1080x2400 pixels. Le Redmi Note 10 Pro possède tout de même l’avantage d’avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le OnePlus et une compatibilité HDR10. Le Nord CE 5G se « rattrape » en proposant un accès à la 5G alors que le Redmi Note 10 Pro est limité à la 4G. Ils sont Wi-Fi 5, NFC et équipés d’une prise audio jack. Comme tous les mobiles Xiaomi, le Redmi Note 10 Pro bénéficie d’un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Il est aussi certifié IP53 pour résister aux éclaboussures. Tous les deux sont certifiés Hi-Res pour l’audio sans fil avec la meilleure qualité possible.