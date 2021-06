Grâce à deux promotions cumulables, le Xiaomi Mi 10T est moins cher de 120€ !

En ce moment le prix du Xiaomi Mi 10T est en chute libre chez RED by SFR car il profite de deux offres différentes. En cumulant l’offre proposée par l’opérateur plus celle proposée par Xiaomi, vous économisez 120€ sur le prix de ce smartphone Xiaomi. Regardons tout de suite comment en profiter.

Le prix du Xiaomi Mi 10T chute de 120€

Le prix du Xiaomi Mi 10T chute de 399€ à 279€ chez RED by SFR en ce moment. Ce prix cache une double remise. On vous explique tout ! Tout d’abord, profitez d’une remise immédiate de 20€ offerte par l’opérateur. Son prix passe donc à 379€. C’est le montant qui vous sera demandé lors de l’achat. Mais, la deuxième promotion, vous permet de profiter d’une offre de remboursement de 100€ de la part de Xiaomi. Ainsi, après votre achat, remplissez le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de RED et renseignez les informations demandées. Vous recevrez sous 4 à 6 semaines, par virement, la somme de 100€.

A ce prix là, il n’y aura pas de Xiaomi Mi 10T pour tout le monde, alors ne tardez pas trop. Sachez que vous le trouverez couleur noire ou grise. Vous hésitez encore ? Regardons ses caractéristiques techniques, cela devrait vous convaincre.

Les caractéristiques et performances du Xiaomi Mi 10T

Sorti en septembre 2020, le Xiaomi Mi 10T est une très belle référence proposée par Xiaomi à un prix abordable. Il est équipé d’un écran LCD légèrement incurvé de 6.67 pouces. Le Mi 10T embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 865 soutenu par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est compatible avec le réseau 5G.

Côté photo, il est équipé de 3 capteurs photo à l’arrière dont un principal de 64 Mpx et de deux autres capteurs de 13Mpx et 5Mpx. Le Xiaomi Mi 10T fait d’ailleurs partie de notre classement des meilleurs smartphones photo à moins de 500€. A l’avant, un capteur de 20 Mpx sera parfait pour réaliser de jolis selfies.

Le Mi 10T est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh. Il est compatible avec la charge rapide 30W.