Les supers promos BIG RED sont prolongées de 4 jours !

L'opérateur vous laisse un délai supplémentaire pour souscrire à l'une de ses offres promotionnelles ! En effet, celles-ci prennent fin ce lundi 28 juin à minuit... Venez (re)découvrir dans cet article les forfaits BIG RED allant de 5Go à 200Go dès 5€ !

L'offre promotionnelle BIG RED

L'opérateur RED by SFR prolonge jusqu'à lundi prochain les promotions faites sur ses forfaits mobiles BIG RED incluant 5Go, 100Go et 200Go d'Internet en France. Ces offres sont sans engagement pour vous permettre de résilier à tout moment votre abonnement, sans aucuns frais à débourser.

Par ailleurs, quelle que soit l'offre choisie, vous pourrez profiter de l'illimité pour vos appels, SMS et MMSémis depuis la Métropole vers celle-ci (et vers les DOM, hors Mayotte, uniquement pour les appels) de même que pour ceux émis depuis l'étranger - plus précisément, l'Union européenne et les DOM. En bonus, l'opérateur vous permet de bénéficier de SFR cloud 100Go afin que vous consultiez et stockiez l'ensemble de vos documents et médias en toute sérénité et dès que vous le souhaitez !

Forfaits BIG RED : data et tarifs

Pour les petits budgets et/ou les petites consommations, vous pouvez opter pour le forfait RED 5Go à 5€ par mois. Il vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 5Go lorsque vous êtes en France et d'utiliser jusqu’à 6Go lorsque vous voyagez à l'étranger (UE/DOM).

Si vous souhaitez davantage de data, vous pouvez vous orienter vers le forfait RED 100Go qui est au prix de 12€ par mois. En plus des 100Go dédiés à votre connexion en France, vous pourrez profiter de 8Go lors de vos déplacements à travers l'UE et les DOM !

Enfin, les internautes très gourmands pourront quant à eux choisir le forfait RED 200Go pour seulement 3€ de plus chaque mois ! Ainsi, pour la somme mensuelle de 15€ (au lieu de 25€!), vous disposerez de 200Go d'Internet en France et de 15Go lorsque vous voyagez au sein de l'UE et des DOM.