PROMO : 3 forfaits mobiles avec jusqu'à 200Go d'Internet à moins de 10€ !

Envie de faire le plein de data ? Ça tombe bien, les opérateurs Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Auchan Telecom proposent des offres promotionnelles sur leur forfait sans engagement à moins de 10€/mois ! Nous vous les détaillons dans cet article.

Cdiscount Mobile : offre limitée 200Go jusqu'au 27 juin

Avec l'opérateur Cdiscount Mobile, vous pouvez profiter de 200Go d'Internet en France pour la somme de 9.99€ par mois la première année d'abonnement, si vous vous décidez avant demain minuit ! Au terme des 12 premiers mois, il faudra vous acquitter de la somme mensuelle de 24.99€.

Au-delà des 180€ d'économie que vous apporte cette offre limitée, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour l'ensemble de vos communications, que vous soyez en France ou au sein de l'Europe (DOM inclus), mais aussi de 17Go lorsque vous voyagez à travers ces dernières destinations. De plus, l'opérateur ajoute aux pays de l'Union européenne l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein pour communiquer et vous connecter également depuis et vers ces destinations !

Pour résumer, l'offre limitée de Cdiscount Mobile c'est :

200Go d'Internet en France, dont 17Go utilisables depuis l’Europe* et les DOM

utilisables depuis l’Europe* et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole, l'Europe* et les DOM

*UE+ Norvège, Lichtenstein, Islande

NRJ Mobile : série limitée 150Go jusqu'au 28 juin

Avec NRJ Mobile, vous pouvez bénéficier de son forfait Woot 150Go au prix de 7.99€ par mois au lieu de 22.99€ pendant 1 an ! Pour ce faire, vous devrez souscrire à cette série limitée avant le 28 juin, minuit, et pourrez ainsi profiter de 180€ d'économie, soit l'équivalent de plus de 7 mois de forfait au tarif de base offert.

Cette série limitée vous permettra de disposer de 150Go d'Internet lorsque vous êtes en France, dont 15Go pour surfer sur le net lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. En termes de communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitezdepuis ces zones comme depuis la France.

Dans le détail, l'offre limitée de NRJ Mobile c'est :

150Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole, l'UE et les DOM

Auchan Telecom : forfait 50Go à prix réduit jusqu'au 27 juin

Également valable jusqu'à demain, minuit, l'offre promotionnelle de Auchan Telecom permet de voir sa facture de téléphonie mobile baisser de 96€ la première année d'abonnement ! En effet, vous paierez le forfait 50Go la somme de 5.99€ par mois pendant 1 an avant de retrouver le tarif mensuel initial, à savoir 13,99€.

À ce tarif préférentiel, et même après, vous disposerez de 50Go d'Internet en France et de 9Go qui sont dédiés à votre connexion internet depuis l'étranger - l'Union européenne et les DOM. Par ailleurs, vous pourrez profiter de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole, l'Union européenne et les DOM.

En résumé, l'offre mobile signée Auchan Telecom c'est :