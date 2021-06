Dernière chance de profiter des forfaits B&You à prix-cadeau !

Si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu pour l'une des offres Very B&You mises en avant par Bouygues Telecom, c'est encore possible, mais seulement jusqu'à ce soir 23h59 ! 100Go d'Internet pour moins de 12€, un forfait à prix mini ou encore un maximum de data, nous vous présentons toutes ces offres dans l'article suivant.

Bouygues Telecom et sa série spéciale Very B&You

L'opérateur a mis à disposition depuis quelques jours ses forfaits B&You allant de 5Go à 200Go d'Internet à des prix avantageux, même après la première année de souscription ! Ils sont par ailleurs sans engagement, vous offrant la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Pour saisir ces offres exceptionnelles, il vous reste encore quelques heures - jusqu'à ce soir, 23h59 ; alors ne perdez pas de temps, rendez-vous sur le site officiel ! En bonus, Bouygues Telecom vous permet, en optant pour l'offre B&You 100Go - ou 200Go, de profiter du service B.tv gratuitement pendant un mois ! Si ce dernier vous satisfait, alors vous pourrez continuer de l'utiliser, à condition de verser 3€/mois en plus du prix de votre abonnement, au lieu de 6€.

Forfait B&You 100Go à seulement 11.99€

L'offre Very B&You comporte trois forfaits mobiles bénéficiant de l'illimité pour l'ensemble de vos communications émises depuis la Métropole comme depuis l’Europe et les DOM. Notez que depuis la France métropolitaine, il vous sera possible d'appeler et d'envoyer vos textos sans compter vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM !

Le tarif du forfait B&You 100Go s'élève à seulement 11.99€ par mois et vous offre 100Go d'Internet pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France. Au cours de vos voyages à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez rester connecté grâce aux 12Go inclus dans votre forfait 100Go, dédiés à cet usage !

Si vous avez un plus petit budget téléphonie mobile, vous pouvez opter pour le forfait B&You 5Go au prix de 4.99€ (service B.tv compris dans le forfait / 5Go d'Internet en France, en Europe et dans les DOM). Si au contraire, vous souhaitez faire le plein de data, alors le forfait B&You 200Go à 14.99€/mois saura vous satisfaire (200Go depuis la France, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM).