Alcatel 1, le smartphone ultra abordable à moins de 60 €

La société TCL Communication vient d’annoncer l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone qui présente la particularité d’être extrêmement abordable puisqu’il est proposé à un prix de 59 € seulement. Il s’agit de l’entrée de gamme Alcatel 1, version 2021. En voici tous les détails.

La division Alcatel propose des smartphones particulièrement abordables. Ainsi, l’entrée de gamme Alcatel 1 a été « mis à jour » avec la version 2021 qui arrive en boutique à partir du mois d’août. Il est décliné en deux coloris : Volcano Black, comprenez noir et Al Aqua, imaginez du bleu. Il est animé par le système Android 11 Edition Go. Il intègre un utilitaire applicatif qui lui permet de gérer les applications en termes d’occupation mémoire et d’économie d’énergie afin de proposer une autonomie aussi importante que possible. L’Alcatel 1 est extrêmement compact. Il mesure seulement 137,6x65,7x9,9 mmm pour un poids de 134 grammes.

Le minimum pour un usage numérique

Techniquement, l’Alcatel 1 2021 s’appuie sur une puce Mediatek MT6739 avec 1 Go de mémoire vive et 16 Go d’espace de stockage interne extensibles jusqu’à 32 Go avec une carte mémoire micro SD. Il est équipé d’un petit écran de 5 pouces en diagonale avec une définition de 480x960 pixels au format 18:9. Il est doté d’une batterie d’une capacité de 2000 mAh qui se charge avec un connecteur micro USB. Capable de prendre des photos avec son capteur arrière de 5 mégapixels mais également des vidéos avec une définition de 720p à 30 images par seconde, il est également équipé d’un capteur frontal de 2 mégapixels. Il y a une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le mobile est compatible 4G et supporte deux cartes SIM simultanément. Il est aussi Bluetooth et Wi-Fi.

Le nouveau smartphone Alcatel 1 2021 sera disponible courant août pour 59 €.