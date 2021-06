Dernier jour pour profiter de la série Free 80Go à moins de 10€ !

Vous n'avez pas encore craqué pour la série Free 80Go de Free Mobile ? Il est encore temps puisque cette offre promotionnelle est disponible jusqu'à ce soir, 23h59 ! 80Go d'Internet pour seulement 9.99€ par mois, c'est tentant... Venez (re)découvrir cette offre dans l'article suivant.

La série Free en promotion jusqu'à ce soir

Free Mobile avait lancé le 16 juin dernier sa nouvelle série Free avec 80Go d'Internet pour la somme préférentielle de 9.99€ par mois, la première année de souscription ! Sans engagement, il vous sera aisé de résilier votre abonnement, quand bon vous semble et sans aucuns frais à votre charge.

Au terme des 12 premiers mois d'abonnement, votre série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G, à 19.99€/mois, qui vous offrira non seulement une plus grande enveloppe data en France et à l'étranger, mais également une liste plus fournie de pays inclus pour vos consommations et votre connexion !

Les garanties de la série Free

Avec le forfait Free 80Go, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM, grâce à l'illimité. Dans le détail, les garanties en concernant les communications se présentent comme suit :

Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Concernant votre consommation de data, lorsque vous êtes en France, vous disposez de 80Go d'Internet et pouvez profiter du Free WiFi en illimité. Lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM, Free Mobile vous offre la possibilité d'utiliser jusqu'à 10Go pour rester connecté depuis l'étranger.