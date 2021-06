L’Oppo Find X3 Lite profite d’une réduction immédiate de 50€ avant les soldes d’été

Avant le lancement des soldes d’été 2021, de belles réductions font baisser le prix des smartphones. L’Oppo Find X3 Lite n’y échappe pas car chez RED by SFR, il bénéficie d’une remise immédiate de -50€. On vous dit tout de suite comment en profiter.

L’Oppo Find X3 Lite à 379€ au lieu de 429€

Même si les soldes d’été ne débutent que demain, vous pouvez tout de même dès aujourd’hui profiter de bons plans pour des smartphones pas chers. Pendant le shopping d’été chez RED by SFR les smartphones profitent de remises allant jusqu’à -130€. C’est dans ce cadre que l’Oppo Find X3 Lit voit sont prix chuter de 429€ à 379€ seulement.

Avec une remise immédiate de -50€, l’Oppo Find X3 Lite est au meilleur prix chez RED. Vous pouvez accompagner votre nouvel Oppo d’un forfait ou alors acheter le téléphone seul. Chez RED, les smartphones sont débloqués et peuvent être utilisés avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur. De plus, la livraison est gratuite et votre colis sera expédié en 24h seulement !

Pourquoi choisir l’Oppo Find X3 Lite ?

L’Oppo Find X3 Lite fait partie de la série Find X3 sortie par Oppo en mars 2021. Cette série très récente a su se faire apprécier par son très bon rapport qualité prix. L’Oppo Find X3 Lite est le modèle le moins cher de cette série. Il est équipé d’un écran Oled de 6.43 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le Find X3 Lite embarque un processeur Snapdragon 765G épaulé par 8Go de RAM et une mémoire interne de 128Go. Il est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC 2.0 qui permettrait de récupérer jusqu’à 4 heures d’autonomie en seulement 5 minutes.

Côté photo, le Find X3 Lite est équipé de 4 capteurs à l’arrière dont un capteur principal grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur monochrome de 2 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Pour les selfies, vous trouverez à l’avant de l’appareil un capteur de 32 Mpx.