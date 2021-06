Des boîtiers mockup des futurs iPhone 13 dévoilés donnent plusieurs indices sur le design des prochains smartphones Apple

On attend la présentation des iPhone 13 dès le mois de septembre selon certaines sources et il semble que les choses se précisent puisqu’une photo de ce qui apparaît comme être les boîtiers des 4 futurs smartphones de la marque à la pomme vient d’être publiée sur le réseau social Twitter.

La série iPhone 12 a été officiellement dévoilée le 13 octobre dernier et certaines personnes pensent qu’Apple pourrait bien avancer légèrement son calendrier bien que la période ne soit pas vraiment à devancer les choses, mais plutôt à les subir à l’image de la pénurie des composants touchant de plein fouet de très nombreuses industries dont celle des smartphones. Certains estiment que la marque à la pomme pourrait malgré tout annoncer les nouveaux iPhone 13 courant septembre pour une disponibilité des produits seulement quelques semaines plus tard.

Des boîtiers modèles pour les accessoiristes

Ces « prédictions » sont à prendre avec les pincettes de rigueur, mais si on croit le billet récent laissé par @SonnyDickson sur son compte Twitter, il semble que les choses soient bien avancées puisqu’on peut voir sur une photo la famille iPhone 13 au complet. Il s’agit en fait de mockup, ces boîtiers, dont beaucoup peuvent être aujourd’hui réalisés avec une imprimante 3D. Ils servent à la conception des futures coques pour les smartphones et permettent ainsi aux partenaires accessoiristes de préparer leurs produits. Les appareils que l’on peut voir sur l’image postée ne sont donc pas fonctionnels et présentent uniquement les dimensions physiques des potentiels futurs appareils.

Des iPhone 13 très légèrement plus épais que les précédents

Finalement, on n’apprend pas grand-chose de cette photo, peut-être, mis à part le fait que si ce sont bien les design définitifs, il n’y a pas de changement par rapport aux dessins des actuels iPhone 12. L’emplacement des objectifs pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini a changé puisqu’ils seraient positionnés en diagonale alors qu’ils sont actuellement verticaux. Le tweet mentionne un iPhone 13 Pro Max légèrement plus grand. Dans les faits, tous les iPhone devraient être un peu plus épais que les actuels modèles, mais de seulement quelques fractions de millimètre. La partie optique devrait également être très légèrement plus proéminente.

Selon TrendForce, il semble que les quatre iPhone 13 bénéficient d’une stabilisation par déplacement du capteur et le module ultra large devrait profiter d’un objectif amélioré par rapport à l’actuel. Seuls les deux modèles Pro auraient le LiDar comme on peut le voir sur la photo ci-dessus. Même s’il reste encore du temps avant la présentation officielle, l’été va passer très vite et pas sûr que d’autres fuites soient mises à jour d’ici là.