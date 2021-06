Nouvelles promos RED by SFR : forfait mobile de 5Go à 130Go dès 5€ !

À la recherche d'un forfait mobile à prix réduit ? RED by SFR a justement lancé une nouvelle offre promotionnelle avec des forfaits allant de 5Go à 130Go dès 5€ par mois, de quoi régaler tout le monde ! Nous vous les présentons dans cet article.

L'offre promotionnelle de RED by SFR

RED by SFR met à disposition depuis hier et jusqu'au 5 juillet inclus quatre forfaits à prix mini ou à prix réduit, même après la première année d'abonnement ! Ainsi, il vous sera possible de choisir une offre allant de 5Go à 130Go d'Internet - avec la possibilité de profiter de la 5G avec cette dernière - à partir de 5€ par mois, valable pour toute nouvelle souscription sur le site officiel de l'opérateur.

Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais à votre charge. De plus, quel que soit le forfait RED que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos communications, que vous soyez en voyage au sein de l'Union européenne, dans les DOM ou encore en France métropolitaine ! D'ailleurs, depuis cette destination, vous pourrez appeler autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, mais aussi vers les numéros des DOM (hors Mayotte).

Les forfaits RED : de 5Go à 130Go

Idéal pour les petits budgets, le forfait sans engagement RED 5Go permet de profiter de 5Go d'Internet en France et d'utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM, et ce, pour la somme de 5€ par mois !

Pour davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait RED 60Go qui vous offrira au prix de 13€ par mois (au lieu de 15€) 60Go d'Internet en France et 9Go pour votre connexion lorsque vous vous trouvez au sein de l'UE et des DOM. Plus gourmand ? Alors vous pouvez vous tourner vers le forfait RED 100Go pour 2€ supplémentaires chaque mois. Ainsi, pour 15€ par mois - au lieu de 20€ - vous profiterez de 100Go en France et jusqu'à 12Go lors de vos séjours à l'étranger*.

Internautes ultra-connectés et amateurs de data, le forfait 130Go est au prix de 19€ par mois au lieu de 25€ ! Il vous permettra de bénéficier de 130Go en France et de 15Go à l'étranger*. Si vous préférez la version 5G, il vous faudra vous acquitter de 5€ supplémentaires chaque mois, à savoir 24€/mois (au lieu de 30€!).

*UE et DOM