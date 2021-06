Le futur smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 3 se montre avant la présentation officielle

Samsung pourrait annoncer l’arrivée des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 début août, mais plusieurs images de ce dernier viennent de fuiter sur Internet. En voici tous les détails.

Le prochain smartphone pliant Samsung Galaxy Z Flip 3 doit remplacer l’actuel et proposer plusieurs innovations technologiques. Il devait être officiellement annoncé le 3 août lors d’un événement virtuel organisé par la marque sud-coréenne. Mais quelques images de ce nouveau téléphone portable viennent de fuiter et donnent un aperçu du mobile à clapet qui sera proposé par Samsung.

Galaxy Z Flip 3 décliné en plusieurs coloris

On peut voir sur les images haute définition qui sont visibles sur Internet que le futur Galaxy Z Flip 3 sera décliné en plusieurs couleurs et qu’eux-mêmes profitent de deux tons. La surface d’affichage extérieur est nettement plus importante que sur le premier Galaxy Z Flip qui était de seulement 1,1 pouce. Il devrait ainsi être beaucoup plus utile et permettra l’affichage d’un nombre plus conséquent d’informations, plus claires aussi. On peut également apercevoir deux capteurs photo, juste à côté de l’écran extérieur.

Un écran principal plus grand et une certification IP sont attendus

L’écran principal devrait aussi être plus grand que sur le modèle actuel. Il s’agira d’un écran en verre ultra fin avec, selon Samsung, une durabilité plus importante. Une fuite précédente faisait état d’une certification IP pour le Galaxy Z Flip 3 ce qui le rendrait étanche à l’eau et à la poussière. Pour les autres caractéristiques techniques, il faudra patienter jusqu’à la première semaine du mois d’août pour en savoir plus de manière officielle à moins que d’autres fuites ne soient constatées d’ici là. Les produits pourraient ensuite être disponibles à la fin du mois d’août pour une commercialisation en boutique et sur Internet. Notez qu’il se murmure que le Galaxy Z Flip 3 pourrait être proposé à un prix plus abordable que son prédécesseur afin de tenter de séduire un public plus large. Nul doute aussi que le fabricant annonce des offres spéciales pour les précommandes et, par exemple, pour la reprise d’un ancien modèle voire un ou plusieurs accessoires en cadeau…