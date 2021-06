Infinix Concept Phone 2021, un smartphone avec un dos qui change de couleur et capable de se recharger totalement en 10 minutes

Pour le MWC 2021, le fabricant chinois de smartphones Infinix vient de présenter un nouveau concept de téléphone portable qui a la particularité de pouvoir se recharger très rapidement à 160 watts, mais qui possède également la faculté de changer la couleur de sa coque arrière selon différentes situations. Ce concept sera-t-il un jour commercialisé ? En voici tous les détails.

La marque Infinix est assez connue en Chine pour ses innovations dans le domaine des téléphones portables, mais pas commercialisée en France. Bien entendu, elle est très loin d’être la seule à user de recherches et de développement pour arriver à se démarquer des autres où la concurrence fait particulièrement rage. Ainsi, Huawei, Oppo, Vivo ou encore Xiaomi sont parmi les plus actifs sur les innovations et présentent régulièrement des concepts qui deviennent ensuite une réalité ou pas…

Une charge complète en seulement 10 minutes

Pour le MWC 2021, Infinix annonce un nouveau concept de smartphones qui présente deux particularités. La première est la plus utile des deux. En effet, selon le fabricant, le mobile est capable de supporter une charge à 160 watts ce qui permettrait à sa batterie de 4000 mAh d’être totalement rechargé en seulement 10 minutes ! Parallèlement, il serait également doté de la fonction de charge sans fil qui pourrait encaisser 50 watts, comme l’actuel Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Ultra. Infinix précise que sa technologie de charge, Ultra Fast Charge, évite les problèmes de surchauffe et de surcharge. Le mobile serait doté d’une vingtaine de capteurs de températures qui fonctionnent simultanément afin de garantir que le smartphone ne dépasse jamais les 40°C.

Un dos qui passe du bleu clair au gris argenté

L’autre particularité de ce smartphone est qu’il propose un dos qui change de couleur. Il est conçu à partir d’un film électrochrome solide transparent et d’un film électroluminescent. Il peut ainsi passer du bleu clair au gris argenté lorsque vous recevez un appel ou que vous chargez le mobile. Cette fonctionnalité plus ou moins utile rappelle forcément celle développée par OnePlus pour le OnePlus 8T Concept qui arborait aussi des éléments au dos qui pouvaient changer de couleurs selon différentes interactions. Reste à connaître la durabilité de cette fonction sur l’Infinix Concept Phone 2021 et à savoir si nous aurons la chance de pouvoir approcher un tel smartphone en version commercialisable.

Sinon, techniquement parlant ?

Le smartphone profite d’un écran AMOLED FHD+ incurvé à 88 degrés, comme le Huawei Mate 40 Pro, par exemple, d’une diagonale de 6,67 pouces. Il est animé par une puce Mediatek Helio G95 avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire vive. Il embarque une configuration photo de 64+8+8 mégapixels au dos et de 32 mégapixels pour l’avant. Il fonctionne sous Android 11 et fait 9,1 mm d’épaisseur.

