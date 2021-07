Un brevet Samsung pour un smartphone avec un écran détachable qui se porte comme un bracelet connecté

Les fabricants déposent régulièrement des brevets pour protéger leurs développements. C’est le cas récemment du géant sud-coréen Samsung dont l’un d’entre eux vient seulement d’être publié. Il montre un smartphone dont une partie de l’écran principal se détache pour être portée comme une montre ou un bracelet connecté. En voici tous les détails.

Le fabricant Samsung pourrait être en train de travailler actuellement sur un nouveau concept de smartphone pour le moins original. En effet, selon un brevet déposé en 2018 mais qui vient seulement d’être rendu public, le géant envisage de développer un téléphone portable qui est doté d’un très large écran qui recouvrirait les profils, un peu comme le Xiaomi Mi Mix Alpha mais dont la partie supérieure pourrait se détacher. Cet élément serait installé sur une base flexible ce qui lui permettrait de s’enrouler autour d’un poignet, par exemple. Ainsi, il pourrait être porté et proposer les mêmes fonctionnalités qu’une montre connectée.

Un smartphone et un bracelet connecté

Les images documentées dans le brevet montrent également deux boutons qui seraient sur cette partie détachable. Ils pourraient servir à la navigation dans les menus et la sélection de fonctions affichées sur l’écran. Le module pourrait communiquer via le Bluetooth avec le smartphone qui pourrait rester dans la poche. Il pourrait être relié à la partie principale du smartphone avec des aimants ou des connecteurs à broches pour se recharger à partir du téléphone. La partie enveloppante de la surface d’affichage peut afficher des contenus. On pense notamment à l’heure, la date, les notifications et bien d’autres. À l’arrière, la surface semble faite pour voir être incurvée vers l’intérieur avec des petites encoches prévues à cet effet.

Ce brevet a été déposé en 2018 ce qui représente une éternité dans l’univers de la recherche et du développement dans l’industrie de la téléphonie mobile. Pas sûr que le fabricant ait travaillé, travaille ou étudiera ces schémas en vue d’en faire un produit abouti et commercialisable. En tout cas, cela montre que Samsung est toujours dans ce domaine et pas à court d'idées originales pour nous aider dans notre vie numérique de plus en plus connectée.

