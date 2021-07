Découvrez les nouveaux forfaits pas chers avec le maximum de data pour cet été !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait sans engagement avec le plein de data, vous allez apprécier à coup sûr l'une des offres promotionnelles proposées par les opérateurs Free Mobile, Cdiscount Mobile, NRJ Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom ! Nous vous les présentons dans cet article.

Free Mobile et sa série Free 90Go

Valable jusqu'au 13 juillet prochain, la nouvelle série Free de l'opérateur Free Mobile propose 90Go d'Internet en France pour la somme de 9.99€ par mois, la première année d'abonnement ! Au-delà, cette série passera automatiquement au forfait Free 5G à 19.99€/mois. Lorsque vous voyagez, vous pourrez utiliser jusqu'à 10Go et apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos communications, de même qu'en France.

Pour résumer, la série Free vous offre :

90Go d'Internet en France, 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile et son offre limitée 100Go

Cdiscount Mobile vous permet jusqu'au 7 juillet inclus de profiter de son offre limitée avec 100Go d'Internet en France, dont 13Go pour rester connecté lors de vos séjours depuis l'Union européenne et les DOM. Pendant 12 mois, cette offre vous coûtera la somme de 7.99€ par mois puis 20€. Aussi, l'opérateur ajoute à sa liste des pays de l'UE l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein pour vos communications et votre consommation data.

En termes de garanties, vous pourrez apprécier :

100Go d'Internet en France, 13Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile et sa série limitée 150Go

De son côté, jusqu'au 7 juillet, l'opérateur NRJ Mobile met à disposition sa série limitée avec 150Go d'Internet et 15Go dédiés à votre connexion à l'étranger (UE/DOM) au prix de 13.99€ par mois au cours des 12 premiers mois de souscription. Au terme de ce délai, votre forfait sans engagement s'élèvera à 22.99€ chaque mois.

Plus en détail, la série limitée de NRJ Mobile vous propose :

150Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR et son forfait RED 100Go

Chez RED by SFR, vous pouvez obtenir le forfait RED 100Go pour la somme de 15€ par mois, au lieu de 20€, et ce, même après la première année d'abonnement ! À ce tarif préférentiel, vous disposerez de 100Go pour surfer sur le net en France et de 12Go pour vous connecter depuis l'étranger. Cette offre est à votre disposition jusqu'au 5 juillet inclus.

En résumé, l'offre RED vous permet de bénéficier des garanties suivantes :

100Go d'Internet en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom et son forfait B&You 100Go

Pour la somme de 14.99€ par mois, sans condition de durée, vous pouvez souscrire au forfait B&You avec 100Go d'Internet, si vous vous décidez avant le 6 juillet ! Avec celui-ci, vous pourrez communiquer comme bon vous semble et apprécier les 12Go d'Internet dédiés à votre connexion à l'étranger, inclus dans l'enveloppe data globale de 100Go.

Dans le détail, le forfait B&You vous offre :