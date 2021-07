Xiaomi Mi 11 Lite 5G contre Vivo V21 5G, lequel est le meilleur ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone et tant qu’à faire autant qu’il soit compatible 5G et de toute dernière génération. Vous hésitez entre le Xiaomi Mi 11 Lite 5G et le Vivo V21 5G ? Voici quelques éléments de différenciation qui devraient vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons par le côté esthétique avec les différentes déclinaisons des deux appareils. Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est proposé avec des couleurs plutôt intéressantes : vert pale et jaune ou noir. De son côté, le Vivo V21 5G propose une finition aux multiples reflets et une autre bleu foncé. C’est le Mi 11 Lite 5G le plus fin des deux avec seulement 6,81 mm d’épaisseur ce qui en fait l’un des smartphones les moins épais du marché devançant même les iPhone 12 avec leur 7,4 mm tandis que le Vivo V21 5G fait 7,3 mm de profil. C’est aussi le Xiaomi le plus léger avec 159 grammes sur la balance contre 176 grammes pour le V21 5G alors que la moyenne des mobiles est plutôt à 200 grammes.

Des écrans assez remarquables sur les deux mobiles

Les deux mobiles profitent d’un écran AMOLED 90 HZ compatible HDR10+ avec la possibilité d’afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs grâce à la dalle 10 bits. Ils affichent une définition de 1080x2400 pixels sur 6,44 pouces en diagonale pour le Vivo V21 5G et 6,55 pouces pour le Mi 11 Lite 5G. Les deux mobiles sont compatibles 5G et propose du NFC. Ils n’ont pas de prise audio jack et le Vivo est limité à du Wi-Fi 5 tandis que le Mi 11 Lite 5G propose du Wi-Fi 6, plus performant. Il peut étendre sa capacité de stockage avec une carte mémoire pour ajouter de l’espace aux 128 Go prévus à la base, c’est aussi le cas de son concurrent du jour. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil pour le Xiaomi alors qu’il est sous l’écran sur le Vivo. En outre, le Mi 11 Lite 5G bénéficie d’un émetteur infrarouge pour l’utiliser comme une télécommande universelle.

Des performances pas vraiment équivalentes

En termes de performances, le Mi 11 Lite 5G devance sérieusement le Vivo V21 5G avec sa puce Qualcomm Snapdragon 780G avec 8 Go de RAM contre le Dimensity 800U de Mediatek aussi avec 8 Go de mémoire vive. Pour les photos, ils proposent des configurations similaires, soit 64+8+5 mégapixels pour le Mi 11 Lite 5G et 64+8+2 mégapixels pour le Vivo V21 5G. Ce dernier a toutefois une avance non négligeable pour le capteur frontal puisqu’il dispose de 44 mégapixels contre 20 mégapixels sur le Mi 11 Lite 5G. Le tout est alimenté par une batterie de 4250 mAh sur le Xiaomi et 4000 mAh sur le Vivo. Le premier supporte la charge 33 watts et 30 watts pour le second