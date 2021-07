Samsung Galaxy A52 5G contre Sony Xperia 10 III, lequel est le meilleur ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone, mais hésitez entre le Samsung Galaxy A52 5G et le Sony Xperia 10 III ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix aussi éclairé que possible.

Entre les deux smartphones du jour, si vous aimez la couleur et que vous souhaitez un appareil qui soit à votre image, privilégiez le Samsung Galaxy A52 5G qui est décliné en noir, bleu, blanc ou violet alors que le Sony Xperia 10 III est proposé en noir ou en blanc. C’est le Sony le plus léger avec 169 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Samsung, mais aussi le plus fin avec 8,3 mm contre 8,4 mm pour le mobile sud-coréen. Le Xperia 10 III est également plus compact avec une hauteur de 154 mm contre 159,9 mm pour le Galaxy A52 5G. Tous les deux disposent d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh mais le Samsung peut se charger légèrement plus vite que le Sony.

Snapdragon contre Snapdragon et une large connectivité

Techniquement, le Samsung Galaxy A52 5G embarque une puce Qualcomm Snapdragon 750G, très récente avec 6 Go de RAM alors que le Sony utilise un Snapdragon 690 moins véloce, aussi avec 6 Go de mémoire vive. Le mobile sud-coréen a donc une petite longueur d’avance. Ils disposent d’un minimum de 128 Go d’espace de stockage avec la possibilité d’étendre cette capacité sur le Sony, mais pas sur le Samsung qui est aussi décliné avec 256 Go de mémoire interne. Ils sont tous les deux compatibles avec la 5G. Ils proposent du Wi-Fi 5 et du NFC ainsi que du Bluetooth. Une prise audio jack est disponible sur les deux mobiles du jour et ils peuvent supporter deux cartes SIM simultanément pour séparer vie professionnelle et vie privée. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Notez la certification IP67 pour le Samsung Galaxy A52 5G le rendant résistant à l’immersion sous l’eau et à la poussière. Le Sony est certifié IP68.

Deux écrans AMOLED, l’un de 6 pouces, l’autre plus grand

L’écran du Xperia 10 III est au format 21:9, tout en hauteur donc afin de pouvoir se passer des barres noires lorsqu’on regarde un film. C’est très original et seuls les mobiles Sony proposent cette proportion. Ici, l’écran est compact, comme le téléphone avec 6 pouces en diagonale sur une dalle OLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une compatibilité HDR. De son côté, l’écran du Samsung Galaxy A52 5G utilise une dalle AMOLED de 6,5 pouces FHD+ non HDR, mais qui profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. Pour la configuration photo, le Samsung propose 64+12+5+5 mégapixels au dos contre 12+8+8 mégapixels sur le Sony. Le capteur frontal est un 32 mégapixels sur le Galaxy A52 5G alors qu’il n’a que 8 mégapixels sur le Xperia 10 III.