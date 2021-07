Soldes : 4 bons plans à ne pas rater pour un smartphone Xiaomi pas cher

Avec le lancement des soldes d’été, c’est le moment d’acheter un smartphone Xiaomi en promotion. On a sélectionné pour vous les Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9 et le Xiaomi Mi 11i et on va vous dire où les trouver au meilleur prix aujourd’hui.

Soldes : Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 243€ chez Amazon Pendant ces soldes d’été 2021, si vous êtes à la recherche d’un Xiaomi Redmi Note 10 Pro à petit prix, c’est chez Amazon qu’il faut aller. En effet, pendant cette forte période promotionnelle, le Redmi note 10 Pro est à 243.33€ au lieu de 255.35€. Lors de son lancement, il y a quelques semaines, ce Xiaomi valait 279€. Déjà à petit prix, ce smartphone devient encore plus abordable aujourd’hui. Il s’agit de la version avec un espace de stockage de 64Go et une mémoire vive de Go. Le coloris bleu est le moins cher aujourd’hui. Le Xiaomi Mi 11 Lite est à 280€ seulement chez Fnac Soldé, le Xiaomi Mi 11 Lite est disponible au meilleur prix chez Fnac en ce moment. Une réduction immédiate de 20€ fait passer son prix de 300€ à 280€. C’est donc le moment idéal pour acheter le Mi 11 Lite sans se ruiner. La version en promotion est celle avec un espace de stockage de 128Go et une mémoire vive de 6Go. La livraison gratuite vous est proposée par l’enseigne sur ce produit. Le paiement en 3 ou 4 fois est également mis à votre disposition. Le Xiaomi Redmi Note 9 est à 149€ chez Boulanger Même avec un tout petit budget il est possible de s’offrir un smartphone Xiaomi. Et c’est encore plus facile de trouver des modèles à petit prix pendant les soldes. Boulanger propose par exemple le Xiaomi Redmi Note 9 à moins de 150€. Avec une réduction de -25% son prix passe de 199€ à 149€ seulement. Economisez ainsi 50€ immédiatement. Avec Boulanger le retrait en magasin ou la livraison à domicile sont offerts. Il est également possible de payer votre Xiaomi en plusieurs fois si vous le souhaitez. Le Xiaomi Mi 11i 5G est à 699€ chez Cdiscount Le quatrième bon plan des soldes concerne le Xiaomi Mi 11i compatible 5G. C’est chez Cdiscount que vous le trouverez à petit prix. Avec une remise immédiate de -47€, vous pouvez l’acheter pour 699€ au lieu de 746.36€. La promotion concerne le M1 11i avec un espace de stockage de 256Go. Un paiement en 4 fois est également possible pour s’offrir ce Xiaomi haut de gamme de la série Mi 11.