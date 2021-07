Les couleurs du futur Samsung Galaxy S21 FE sont connues grâce à l’image marketing

Cet été, Samsung devrait officiellement lever le voile sur ses nouveaux smartphones pliants que sont le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 mais après le fabricant pourrait également annoncer l’arrivée sur le marché du Galaxy S21 FE, le chaînon manquant de la série des S21. Une image des couleurs proposées sur le mobile a fuité montrant les différentes déclinaisons. En voici tous les détails.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition a été annoncé fin septembre et rendu disponible en boutique la semaine qui suivait. Pour son successeur, plusieurs sources semblent d’accord sur le fait qu’un retard est à prévoir alors que les premières rumeurs faisaient état d’une annonce plutôt dans le courant de l’été. Cela indique que l’appareil pourrait être officialisé pendant le dernier trimestre 2021 et pas avant. Il est également possible qu’il soit lancé uniquement sur certains marchés et pas d’autres à cause notamment de la pénurie de composants qui limiterait la production des smartphones. Certains pensent qu’il sera dévoilé en octobre. D’ici là, le site Android Headlines a réussi à se procurer une image qui semble être authentifiée comme étant l’affiche des couleurs du Galaxy S21 FE qui serait affichée sur le site du fabricant.

Samsung reste sage sur les coloris, pas d’excentricité au programme

Plusieurs fuites précédentes mettaient en avant les différents coloris possibles pour le Samsung Galaxy S21 FE avec 4 déclinaisons : gris, vert clair, violet et blanc. Cette image vient confirmer la chose tout en précisant également que le modèle noir ne serait pas reconduit. Le fabricant préférant miser sur des couleurs plus joyeuses correspondant peut-être plus à la cible du téléphone portable. Toutefois, Samsung reste sage sur les teintes avec des coloris finalement assez standard, limitant les risques et du coup un peu aussi la surprise.

Cette photo permet de voir et de confirmer que le bloc optique contenant les objectifs photo est dans le même ton que le reste de l’appareil afin qu’il puisse mieux de fondre dans son design. Sans grande surprise, c’est exactement le même matériau qui est utilisé sur les Galaxy S21 et les Galaxy S21 FE, techniquement du polycarbonate aussi appelé plastique. L’image dévoilée montre également les boutons de marche/arrêt et de la gestion du volume qui sont tous les deux du même côté ce que certains utilisateurs n’aiment pas trop mais dont Samsung continue de penser qu’il s’agit de la solution la plus ergonomique pour bien utiliser les deux touches.