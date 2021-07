Le Oppo Find X2 peut utiliser sa mémoire interne comme RAM et ce n’est pas le seul

Afin d’augmenter les performances de leurs smartphones, certains fabricants proposent une nouvelle technologie qui permet d’utiliser la mémoire interne comme mémoire vive, et ce, via une simple mise à jour. Ce serait le cas du Oppo Find X2 actuellement sujet au déploiement d’une mise à jour en ce sens, mais ce n’est pas le seul.

Sur un téléphone portable, la mémoire vive permet de stocker des informations qui sont accessibles bien plus rapidement qu’à partir de la mémoire principale ce qui représente un avantage certain d’y puiser les données. Avec le temps, la capacité en mémoire vive ou RAM (Random Acess Memory) croit et les smartphones en reçoivent de plus en plus, mais cela ne semble pas suffire puisque les ingénieurs ont réussi à trouver un moyen pour faire de la mémoire principale de la mémoire vive afin d’optimiser les performances générales et permettre des échanges plus rapides. Le principe est d’autant plus intéressant qu’il ne demande qu’une simple mise à jour pour être mis en œuvre et peut ainsi être activé sur des modèles qui sont déjà disponibles. Concrètement, cela peut donc impliquer que votre mobile peut recevoir du jour au lendemain un regain de performance qui sera significatif.

Une simple mise à jour pour recevoir la fonction

Ainsi, le smartphone Oppo Find X2 qui a été lancé l’année dernière reçoit actuellement une mise à jour logicielle livrée avec le correctif de sécurité d’Android de juin 2021 et une nouvelle fonctionnalité appelée Extension de RAM. Celle-ci permet effectivement d’étendre la RAM du mobile de manière virtuelle en utilisant l’espace de stockage disponible sur le téléphone. Le principe n’est pas nouveau, mais avec cette version, il est intéressant de noter que l’on peut choisir la quantité de mémoire que l’on souhaite allouer au système. Pour cela, il suffit de se rendre dans les paramètres puis dans le menu À propos du téléphone et de sélectionner le menu RAM. Sur la page suivante, on choisit simplement la capacité supplémentaire que l’on désire entre 3, 5 ou 7 Go, selon les besoins. L’opération est effective après un redémarrage de l’appareil.

D’autres smartphones concernés ?

Plus largement, Oppo a annoncé le déploiement de sa technologie d’extension RAM, RAM+ pour certaines séries de smartphones lancés dans les régions MEA, mais pas en Europe, pour le moment… La série des Reno5 serait ainsi concernée et pourrait comme le Oppo Find X2 avoir jusqu’à 7 Go de RAM supplémentaires sur simple demande. Les modèles Oppo A94 et Oppo A74 seraient également éligibles. Mais d’autres fabricants commencent également à introduire cette technologie d’extension de mémoire.

Du côté de la marque Xiaomi, c’est le modèle Redmi Note 10 5G qui est actuellement l’objet d’une mise à jour logicielle en Chine. Celle-ci prend en charge cette technologie afin d’ajouter 2 Go de RAM supplémentaire après un redémarrage. Vu qu’une « simple » mise à jour suffit à proposer cette nouvelle fonctionnalité, nul doute que de très nombreux smartphones vont pouvoir en profiter prochainement, le tout étant une question de temps afin que les fabricants développent et déploient les éléments nécessaires à son utilisation.

