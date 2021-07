Soldes : l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont en promotion chez Boulanger

Avec une semaine d’avance prévue sur le calendrier original, la période des Soldes a pu débuter et avec elle plusieurs promotions intéressantes sur de nombreux téléphones portables et plus particulièrement sur les iPhone 12 et iPhone 12 mini chez Boulanger. En voici tous les détails.

L’enseigne Boulanger propose actuellement une remise exceptionnelle sur les iPhone 12 puisqu’au lieu d’être disponible à 909 € pour la version 64 Go, vous pouvez l’avoir pour 749 € quand la version 256 Go passe de 1079 € à 919 €. Maintenant, si vous préférez avoir 128 Go d’espace de stockage, vous l’aurez à 799 € au lieu de 959 € ce qui représente des économies assez substantielles. C’est aussi le cas de la version iPhone 12 mini puisque vous pouvez vous le procurer pour 649 € au lieu de 809 € avec 64 Go, à 699 € au lieu de 859 € avec 128 Go ou à 819 € au lieu de 979 € avec 256 Go d’espace mémoire interne.

Pour ces prix, on a droit à quoi ?

Rappelons que l’iPhone 12 mini est le smartphone le plus compact du marché si on met de côté l’iPhone SE 2020. Il utilise une dalle Super Retina XDR OLED HDR avec une définition de 1080x2340 pixels avec une luminosité annoncée de 1200 cd/m². Il dispose de deux capteurs photo de 12 mégapixels à l’arrière et d’un objectif frontal de 12 mégapixels aussi. Il peut filmer avec une définition Ultra HD à 60 ips et en Dolby Vision. Il bénéficie d’une très connectivité dont la 5G, le Wi-Fi 6 et l’UWD pour détecter des objets situés à proximité et servant notamment pour les AirTags de la marque.

L’iPhone 12 propose la même configuration photo et propose la même puce, Apple A14 Bionic mais il profite d’un écran plus grand sur 6,1 pouces contre 5,4 pouces pour la version mini. Sa batterie est également un peu plus importante. Ils sont tous les deux certifiés IP68 les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière.

Le choix de la capacité de stockage interne peut être important surtout si vous n’utilisez pas de services de stockage en ligne via le Cloud car il n’est pas possible d’ajouter une carte mémoire dans aucun iPhone.

