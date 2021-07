Les meilleurs forfaits pas chers sur le réseau Bouygues Telecom

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bas prix, alors vous trouverez à coup sûr votre bonheur parmi notre sélection des meilleurs forfaits disponibles sur le réseau Bouygues Telecom ! Sans engagement avec 5Go, 50Go et 100Go d'Internet pour moins de 8€ par mois, nous vous présentons ces offres promotionnelles dans cet article.

Bouygues Telecom : le forfait B&You 5Go à 4.99€

Le forfait B&You 5Go est au prix de 4.99€ par mois si vous vous décidez avant le 6 juillet prochain, à minuit ! Il vous permet de profiter de 5Go d'Internet et de l'illimité de vos communications aussi bien depuis la France que depuis l'Europe et les DOM ! De plus, l'opérateur intègre à ce forfait le service B.tv pour que vous puissiez regarder plus de 70 chaînes, à tout moment et depuis n'importe quelle destination ! L'usage de ce service sera déduit de votre enveloppe data ou illimité, si vous vous connectez avec le Wi-Fi.

Ce qu'il faut retenir du forfait pas cher de B&You :

5Go d'Internet en France, en Europe et dans les DOM

en France, en Europe et dans les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

tv

Auchan Telecom : la série limitée 50Go à 5.99€

Avec l'opérateur Auchan Telecom, c'est au prix de 5.99€ par mois que vous paierez le forfait mobile 50Go la première année d'abonnement, si vous vous saisissez de l'offre avant le 7 juillet prochain (inclus) ! Après ce délai, vous vous acquitterez de la somme initiale de ce forfait, à savoir 13.99€ chaque mois. Cette offre vous permet de profiter de 9Go lorsque vous voyagez à l'étranger et de l'illimité pour communiquer sans compter que vous soyez en France ou au sein de l'Union européenne.

Ce qu'il faut retenir de la série limitée 50Go :

Jusqu'à 96€ d'économie la première année

la première année 50Go d'Internet en France, dont 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile : l'offre limitée 100Go à 7.99€

De son côté, Cdiscount Mobile met à disposition une offre limitée avec 100Go d'Internet à prix réduit, valable également jusqu'au 7 juillet inclus. Ainsi, Vous pourrez verser la somme de 7.99€ par mois pendant 1 an, avant de revenir au tarif initial de 20€ par mois ! Vous disposerez de 13Go lorsque vous vous déplacez à travers l’Europe et pourrez communiquer à votre guise grâce à l'illimité !

Ce qu'il faut retenir de l'offre limitée 100Go :

Jusqu'à 144,12€ d'économie la première année

la première année 100Go d'Internet en France, dont 13Go utilisables depuis l'UE* et les DOM

utilisables depuis l'UE* et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein