Forfait mobile : les promos des opérateurs de réseaux SOSH, Free Mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR

À la recherche d'un forfait mobile en promotion ? Les opérateurs SOSH, Free Mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR ont lancé des promotions sur leurs forfaits allant de 5Go à 130Go d'Internet dès 4.99€ ! Découvrez ces offres promotionnelles sans engagement dans cet article.

SOSH : 80Go d'Internet à 14.99€

SOSH vous propose jusqu'au 26 juillet, 9h00, une série limitée avec laquelle vous pourrez disposer de 80Go d'Internet en France, dont 10Go lorsque vous voyagez en Europe, pour la somme de 14.99€ par mois ! Notez que ce tarif reste valable après la première année de souscription. Concernant vos communications, elles bénéficieront de l'illimité, que vous soyez en France ou en séjour au sein de l'Europe et des DOM.

Free Mobile : 90Go d'Internet à 9.99€ pendant 1 an

L'opérateur Free Mobile met à disposition sa série Free avec 90Go d'Internet au prix de 9.99€ par mois pendant 1 an, avant de passer automatiquement au forfait Free 5G (19.99€/mois). Pour en profiter, il vous faudra souscrire à cette série avant le 13 juillet inclus.

La série Free vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 90Go en France et de 10Go lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM. En termes de communications, depuis la Métropole comme depuis l'Europe et les DOM, vous bénéficierez de l'illimité pour vos appels, SMS et MMS.

Bouygues Telecom : de 5Go à 120Go d'Internet dès 4.99€

Avec Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de ses offres promotionnelles jusqu'au 6 juillet inclus ! Quelle que soit l'offre choisie, vous apprécierez l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France, en Europe et dans les DOM.

Voici les différentes offres B&You :

4,99€/mois : 5Go en France, en Europe et dans les DOM

en France, en Europe et dans les DOM 12,99€/mois : 60Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 120Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Avec les trois derniers forfaits sans engagement, vous pouvez opter pour le service B.tv pour la somme de 3€/mois au lieu de 6€ après avoir profité d'un mois d'essai gratuit. Ce service est inclus dans le forfait B&You 5Go.

RED by SFR : de 5Go à 130Go d'Internet dès 5€

Chez RED by SFR, il vous est possible de choisir parmi 4 offres mobiles, à petit prix ou à prix réduit, même après la première année d'abonnement ! Ces offres sont valables jusqu'au 5 juillet inclus et vous propose l'illimité pour l'ensemble de vos communications aussi bien depuis la France que depuis l'étranger (UE et DOM).

Voici les différentes offres RED :

5€/mois : 5Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois* : 60Go d'Internet en France, 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go d'Internet en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Option 5G avec le forfait RED 130Go : 24€/mois au lieu de 30€

*Tarifs bénéficiant d'une réduction