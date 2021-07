Forfaits RED vs B&You : les promotions sans condition de durée à saisir immédiatement !

Besoin d'un forfait mobile en promotion ? Face à la multitude d'offres, vous ne savez pas quel forfait choisir entre ceux de RED by SFR et ceux de Bouygues Telecom ? Pas de panique, nous vous aidons à les départager dans cet article !

RED by SFR et Bouygues Telecom : les offres promotionnelles à saisir au plus vite

Les deux opérateurs mettent à disposition depuis quelques jours des offres promotionnelles sur l'ensemble de leurs forfaits sans engagement ! Ces offres sont valables encore jusqu'à ce soir (23h59) chez RED by SFR et jusqu'à demain soir avec Bouygues Telecom.

Les offres RED

RED by SFR met en avant 4 offres mobiles à petit prix et à prix réduit, même après la première année d'abonnement ! Chacune de ces offres vous permettra d'apprécier l'illimité pour communiquer depuis la France, mais également depuis l'Union européenne et les DOM.

Les forfaits RED se présentent comme suit :

5€/mois : 5Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois* : 60Go d'Internet en France, 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go d'Internet en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go d'Internet en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

*tarifs bénéficiant d'une réduction

Les offres B&You

Bouygues Telecom met à disposition 4 offres dont le tarif préférentiel reste également valable après les 12 premiers mois de souscription ! De même qu'avec les offres RED, les forfaits B&You proposent l'illimitépour que vous puissiez appeler et envoyer vos messages autant que vous le souhaitez depuis la France comme depuis l'Europe et les DOM.

Les offres B&You se présentent comme suit :

4,99€/mois : 5Go en France, en Europe et dans les DOM

en France, en Europe et dans les DOM 12,99€/mois : 60Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 120Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Forfaits mobiles en promotion : RED ou B&You ?

Les offres des opérateurs Bouygues Telecom et RED by SFR sont sensiblement identiques en termes de data et de tarifs. Toutefois, nous avons sélectionné quelques critères susceptibles de faire la différence :

L'option 5G : Seul RED by SFR propose l'option 5G avec le forfait RED 130Go. Ainsi, pour 5€ supplémentaires chaque mois, vous pouvez profiter des 130Go en 5G pour la somme de 24€/mois, au lieu de 30€ !

L'avantage B.tv : Seul Bouygues Telecom propose le service B.tv ! L'opérateur inclut ce dernier dans le forfait 5Go et offre 1 mois d'essai gratuit avec les autres forfaits B&You. Si vous souhaitez garder ce service, il vous coûtera 3€ de plus chaque mois - au lieu de 6€ -, quel que soit le forfait choisi.

L'ouverture des communications depuis la Métropole vers les DOM : Bouygues Telecom ouvre ses appels et ses SMS vers l'ensemble des DOM. RED by SFR quant à lui permet aux utilisateurs uniquement d'appeler vers les DOM, sans intégrer Mayotte.

A voir aussi : les promos des opérateurs de réseaux SOSH, Free, RED et B&You