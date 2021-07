Le Samsung Galaxy Z Fold 3 se montre sous Geekbench et sera officiellement dévoilé le 11 août

Les choses se précisent pour le prochain smartphone pliant de la marque Samsung puisqu’on vient d’apercevoir le mobile sous Geekbench livrant ainsi quelques détails sur sa fiche technique et plusieurs sources convergent vers une date de présentation officielle le 11 août prochain.

Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3 viendra renouveler l’offre sur le segment de niche et va tenter de toucher un public aussi large que possible, peut-être avec un prix plus abordable ?? En attendant, le mobile vient d’être aperçu sous l’application de mesure de performances Geekbench. Portant la référence SM-F926U, il s’agirait de la version américaine. D’après la capture d’écran, on peut voir que l’appareil embarque une puce Qualcomm Snapdragon 888. Celle-ci est associée à 12 Go de mémoire vive ce qui est très important et ne pas trop dans le sens d’un prix abordable. Mais peut-être que plusieurs versions seront proposées par le constructeur afin de permettre à un maximum de personnes de se l’offrir pour démocratiser les mobiles pliants.

Du Snapdragon 888 et Android 11

Les mesures réalisées le 2 juillet 2021 mettent également en évidence l’utilisation du système Android dans sa version 11 pour animer l’appareil. Un peu plus tôt dans l’année, le mobile a pu obtenir la certification FCC auprès des autorités américaines dévoilant la prise en charge du stylet connecté S-Pen de Samsung et une connectivité 5G ainsi qu’une compatibilité avec la norme NFC.

Quelles autres caractéristiques techniques attendues ?

Pour le reste de la fiche technique, pour le moment, rien n’est confirmé, mais on pense que l’appareil pourrait disposer d’une batterie de 4275 mAh capable de se recharger à 25 watts. Il embarquerait deux écrans Super AMOLED avec une surface externe de 6,23 pouces et un écran interne 120 Hz de 7,55 pouces une fois qu’il est totalement déplié. Pour les photos, on pense voir une configuration à 5 capteurs avec 3 objectifs de 12 mégapixels, une caméra à selfie de 16 mégapixels, dont certains croient savoir qu’elle sera sous l’écran, comme le ZTE Axon 20 5G, mais dont les résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes. Enfin, un dernier capteur de 10 mégapixels serait aussi de la partie.

Une date de présentation confirmée

Selon plusieurs sources désormais concordantes, Samsung présentera son nouveau Galaxy Z Fold 3 sera officiellement dévoilé le 11 août prochain. D’autres, un peu plus tôt pensaient à une présentation le 3 août et une disponibilité des appareils présentés dès la fin du mois. Sont attendus : le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et peut-être les nouvelles montres connectées Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic dont Samsung a annoncé le système d’exploitation Tizen avec Wear OS. Les nouveaux écouteurs sans fil Samsung Buds 2 pourraient également faire partie des annonces début août.