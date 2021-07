L’iPhone SE est soldé à moins de 450€ chez Boulanger

Pendant les soldes Boulanger propose de nombreuses promotions sur les smartphones Apple. Avec une réduction de -8%, l’iPhone SE devient accessible pour moins de 450€. C’est le moment idéal pour acheter un smartphone Apple pas cher.

L’iPhone SE à 449€ au lieu de 489€ chez Boulanger

Si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour un iPhone pas cher, vous êtes au bon endroit. Avec les soldes d’été qui ont débuté la semaine dernière de nombreux smartphones Apple voient leur prix chuter. Après vous avoir présenté la promotion qui permet d’acheter l’iPhone 12 à 749€ seulement, on va aujourd’hui s’intéresser à l’iPhone SE. Cet iPhone beaucoup plus abordable que la série iPhone 12 devient encore moins cher.

Vous le trouverez en effet à 449€ chez Boulanger au lieu de 489€. Il profite d’une remise immédiate de 40€ ce qui est plutôt rare pour un smartphone Apple. La promotion concerne le modèle avec 64Go d’espace de stockage. Il est proposé en rouge, blanc ou noir.

Un paiement en plusieurs fois est proposé par l’enseigne afin de vous permettre de vous faire plaisir sans déséquilibrer votre budget.

Pourquoi choisir l’iPhone SE ?

L’iPhone SE, on l’aime pour son format compact, sa puissance et son prix modéré pour un iPhone. Il est équipé d’un petit écran Retina de 4.7 pouces avec une définition HD. Il embarque une puce A13 Bionic. La même que celle que l’on trouve dans l’iPhone 11. Son processeur est donc aussi puissant. Il possède 3Go de RAM et un espace de stockage de 64Go en ce qui concerne le modèle présenté en promotion aujourd’hui.

Pour la photo, il est équipé d’un capteur grand-angle de 12 Mpx et permet d’enregistrer des vidéos en 4K. A l’avant, un capteur de 7 Mpx permet de réaliser des selfies. Il est alimenté par une batterie de 1821 mAh. Il offre donc un très bon rapport qualité prix.