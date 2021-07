ZTE prépare un nouveau smartphone avec une caméra sous l’écran

La marque chinoise ZTE a été la toute première société à commercialiser un smartphone disposant d’une surface d’affichage en façade totale grâce à l’intégration d’un capteur photo frontal sous l’écran avec l’Axon 20 5G. On sait maintenant que le constructeur prévoit d’annoncer courant juillet un nouveau membre de la famille des Axon 30 avec, justement une caméra derrière l’écran.

Le smartphone ZTE Axon 20 5G a été officialisé en fin d’année dernière par le constructeur mettant en avant une innovation particulièrement attendue : un capteur photo frontal sous l’écran. Malgré cette prouesse technologique, il semble que les résultats obtenus avec cet objectif si particulier n’aient pas été à la hauteur des attentes donnant des photos délavées et trop peu contrastées avec un manque de piqué. Entre-temps, nous nous attendions à ce que d’autres fabricants proposent leurs produits avec ce type de technologies, mais ils ont peut-être été échaudés par l’expérience délicate produite par le mobile ZTE. Mais ce n’est pas pour autant que les constructeurs abandonnent le principe peut-être en utilisant d’autres matériaux.

Un nouveau mobile Axon 30 avec une caméra sous l’écran

Selon une personne jugée comme sérieuse, il semble que ZTE envisage d’annoncer un nouveau mobile dans la série Axon 30 (dont les actuels modèles ne proposent pas la caméra sous l’écran). Il y a très peu d’informations concernant la technologie utilisée et les détails techniques, mais la source confirme une annonce dans le courant du mois de juillet. En outre, elle semble également savoir que ZTE aurait fait des progrès plus que significatifs sur la qualité de la caméra ce qui l’a encouragé à proposer une nouvelle fois ce type d’innovation. Le fabricant aurait effectivement mis au point certaines astuces logicielles pour atténuer autant que possible le phénomène de buée et d’éblouissement constatés avec la première version installée sur l’Axon 20 5G.

Si les choses sont confirmées, il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre avant d’en savoir plus sur cette nouvelle technologie et peut-être un peu plus tard, aurons-nous les premiers tests de l’appareil pour voir si les progrès sont bien réels.