Soldes : 4 smartphones Xiaomi en promo dès 89€

En plus d’afficher de belles promotions sur les forfaits mobiles depuis ce matin, RED by SFR proposent également de belles réductions sur une série de smartphones à l’occasion des soldes. Les smartphones Xiaomi en profitent largement. Pour moins de 300€ et à partir de 89€ vous pouvez vous offrir les Xiaomi Redmi Note 9A, Redmi Note 9, Mi 10T ou encore le Mi 10T Lite.

Soldes Xiaomi : le Redmi 9A est à 89€ seulement

Pour un budget inférieur à 100€ pendant les soldes, vous trouverez votre bonheur chez RED by SFR. Vous pourrez acheter le Xiaomi Redmi 9A pour le prix de 89€ au lieu de 99€. Faites ainsi une économie immédiate de 10€.

Avec RED by SFR vous pouvez acheter un téléphone débloqué avec ou bien sans forfait. Si vous avez envie de faire aussi des économies sur votre abonnement de téléphone, c’est le moment de découvrir les forfaits mobiles BIG RED accessibles dès 5€ par mois.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est à 149€ au lieu de 169€

Le deuxième bon plan Xiaomi pendant ces soldes d’été chez RED by SFR concerne le Xiaomi Redmi Note 9. Avec 20€ de remise immédiate, vous pouvez vous offrir ce smartphone Xiaomi pour moins de 150€. Son prix passe en effet de 169€ à 149€.

Il est disponible en deux coloris : vert ou gris. Il dispose d’un espace de stockage de 64Go.

Le Xiaomi Mi 10T Lite bénéficie d’une remise immédiate de 50€

Si vous souhaitez un smartphone avec un espace de stockage de 128Go et un peu plus performant que les Redmi Note 9 et Redmi 9A, nous vous conseillons de regarder la promotion du Xiaomi Mi 10T Lite proposée par RED. Avec une remise immédiate de -50€, son prix passe de 299€ à 249€. Son prix chute pour votre plus grand plaisir.

Un paiement en plusieurs vous est proposé par l’opérateur si vous le désirez. De plus, notez que la livraison à domicile est gratuite.

Xiaomi Mi 10T : jusqu’à 120€ de remise

C’est le Xiaomi Mi 10T qui bénéficie de la plus haute remise. RED by SFR le propose avec une remise immédiate de -20€. Mais en plus de cela, une offre de remboursement de 100€ est proposée par Xiaomi sur ce modèle. Cette offre est valable jusqu’au 23 août prochain. Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir un bulletin de participation. Rien de plus simple. Avec 120€ de remise cumulée, le prix du Xiaomi Mi 10T passe de 399€ à 279€ seulement.