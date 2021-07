Forfaits mobiles BIG RED : Les nouvelles promotions dès 5€ par mois sont arrivées !

À la recherche de bons plans pour votre forfait mobile ? Alors retrouvez les nouvelles offres promotionnelles mises en avant aujourd'hui par l'opérateur RED by SFR, valables seulement jusqu'à ce jeudi 8 juillet, 23h59 ! De 5Go à 200Go à maximum 15€, nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et son offre LE BIG RED

L'opérateur va faire des heureux avec sa nouvelle offre BIG RED composée de quatre forfaits mobiles pas chers avec 5Go, 40Go, 100Go et 200Go d’Internet à prix cadeau, même après la première année d'abonnement, valables jusqu'à jeudi prochain ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements à tout moment et sans frais.

Quelle que soit l'offre choisie, vous pourrez apprécier l'illimité pour appeler et envoyer vos SMS et MMScomme bon vous semble aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne (DOM inclus). Pour rappel, depuis la Métropole, il vous sera possible d'appeler autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM, hors Mayotte.

Les forfaits de l'offre BIG RED : de 5Go à 200Go d'Internet

Pour les petites consommations et/ou les petits budgets, le forfait RED 5Go est idéal ! Au prix de 5€ par mois, vous pourrez disposer de 6Go d'Internet lorsque vous vous déplacez dans l'UE et les DOM en plus des 5Go d'Internet prévus pour votre consommation data en France.

Le forfait RED 40Go vous coûtera la somme de 10€ par mois et vous permettra de profiter de 40Go d'Internet en France et également de 6Go pour rester connecté lors de vos séjours à l'étranger*.

Si vous souhaitez faire le plein de data, vous pouvez opter pour le forfait RED 100Go au prix de 12€ par mois ou pour le forfait 200Go dont le tarif s'élève à 15€ par mois - au lieu de 25€ ! Avec le premier forfait, vous profiterez de 100Go d'Internet en France et de 8Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Avec le second, vous bénéficierez de 15Go depuis ces destinations et de 200Go pour surfer sur la toile depuis la France.

*UE et DOM