Soldes smartphones Samsung : les offres à ne pas rater

En ce moment les enseignes Darty, Cdiscount et encore RED by SFR proposent de nombreuses soldes sur les smartphones Samsung. On a sélectionné aujourd’hui trois smartphones en promotion qui devraient vous intéresser. Les Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 et Galaxy S21 voient leur prix chuter. On vous explique tout dans cet article.

Soldes : le Samsung Galaxy A32 5G est disponible à 279€ chez RED by SFR Sorti en début d’année 2021, le Samsung Galaxy A32 compatible avec le réseau 5G était alors proposé au prix de 329€. Ce smartphone de milieu de gamme voit, au bout de quelques mois, son prix baisser. C’est chez RED by SFR que vous le trouverez au meilleur prix aujourd’hui. Il est en effet proposé au prix de 279€. Il voit donc son prix chuter de 50€. Ce modèle avec un espace de stockage de 128Go est disponible en noir. Vous pouvez acheter votre mobile seul, sans avoir besoin de souscrire à un forfait RED. Et comme tous les smartphones du catalogue, il est débloqué. Le Samsung Galaxy A52 est en soldes chez Darty L’enseigne Darty propose elle aussi de belles promotions sur les smartphones pendant les soldes. L’offre qui nous a fait de l’œil aujourd’hui concerne le Samsung Galaxy A52. Ce modèle avec un espace de stockage de 128Go est proposé à 329€ au lieu de 379€. Avec une réduction de -13%, vous économisez 50€ immédiatement. Avec Darty, la livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin est également disponible. Une garantie de deux ans est automatiquement incluse lors de votre achat. Le Samsung Galaxy S21 est en soldes à 849€ chez Cdiscount Le smartphone haut de gamme de chez Samsung, le Galaxy S21 est lui aussi en soldes ! Il est proposé au meilleur prix chez Cdiscount et profite en plus d’une offre de remboursement de 100€. Affiché au prix de 949€, si vous déduisez l’offre de remboursement, vous pourrez acheter le S21 à 849€ seulement. Pour bénéficier de l’offre de remboursement proposée par Samsung, il vous suffit de remplir le bon de participation que vous trouverez sur Cdiscount. Sous quelques semaines, Samsung vous versera 100€ sur votre compte bancaire. En plus, l’enseigne propose également le paiement en 4 fois, à savoir 4 mensualités de 242.92€. Cela vous permettra de vous offrir le smartphone de vos rêves plus facilement.