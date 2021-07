Futur smartphone Xiaomi Mi 12, son lancement pourrait être avancé à la fin de l’année

Le fabricant de smartphones et d’objets connectés, Xiaomi a présenté le Mi 11 en tout début d’année à l’international et il fut le premier à proposer la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888. Son successeur, le Mi 12 pourrait voir son lancement plus tôt encore puisque le futur Snapdragon 895 (ou quel que soit son nom) qui devrait l’animer sera annoncé avant la fin 2021.

Si le fondeur américain prépare une version boostée de son processeur Snapdragon 888 pour les smartphones les plus haut de gamme, le Snapdragon 888+, il travaille également sur son successeur. Portant le nom de Snapdragon 895 ou 898 pour certains, SM8450 pour d’autres, il devrait trouver une place de choix dans les futurs mobiles les plus avancés de chaque marque afin de leur permettre d’offrir les meilleures performances possibles. Il s’agira du premier processeur gravé en 4 nm ce qui réduit considérablement la place occupée par chaque transistor et ainsi permet d’en mettre encore plus sur une même surface et donc augmenter la puissance de calcul de la puce.

Les calendriers Qualcomm et Xiaomi se suivent

Comme de nombreux fabricants, Xiaomi travaille avec Qualcomm afin d’intégrer au mieux les composants. Comme le Mi 11 avait été dévoilé officiellement quelques semaines à peine après l’annonce du Snapdragon 888, il serait logique que le Mi 12 soit officialisé dans les mêmes délais suite à la présentation du Snapdragon 895 ou quel que soit son nom final. Le Mi 11 était le premier smartphone à disposer du Snapdragon 888 et Xiaomi espère certainement que le Mi 12 soit le premier mobile à être équipé du Snapdragon 895. Annoncé fin décembre 2020 pour le marché chinois, il a fait aussi l’objet d’une annonce pour l’international, en début d’année 2021.

Une présentation avant la fin de l’année

Selon le pronostiqueur IceUniverse, il semble que Qualcomm a pris de l’avance sur son calendrier et pourrait présenter la nouvelle puce Snapdragon 895 avant la fin de l’année. Cela pourrait aussi impliquer que Xiaomi présente son nouveau flagship en avance, avant fin 2021. Habituellement, Qualcomm organise son Tech Summit début décembre pour présenter son nouveau processeur haut de gamme mais si on en croit IceUniverse, le fondeur pourrait décider de faire une annonce bien plus tôt dans l’année avançant aussi logiquement la présentation officielle du Xiaomi Mi 12.