Alerte ! Dernier jour pour profiter des séries spéciales Very B&You de Bouygues Telecom !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bon prix, vous allez apprécier à tous les coups les séries spéciales mises en avant par l'opérateur Bouygues Telecom et encore valables jusqu’à ce soir ! De 5Go à 200Go à partir de 4.99€, découvrez-les dans cet article

Bouygues Telecom et son offre Very B&You

Depuis peu, l'opérateur Bouygues Telecom a mis en avant une offre Very B&You composée de quatre forfaits mobiles, bénéficiant chacun d'un tarif préférentiel valable même après la première année d'abonnement ! Ces offres promotionnelles sont réservées à tout nouvelle souscription réalisée exclusivement en ligne. Il vous reste encore quelques heures pour en profiter puisqu'elles prennent fin ce soir à minuit !

Sans engagement, ces forfaits B&You vous offrent la possibilité de communiquer sans vous limiter grâce à l'illimité, que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM ! De plus, vous avez l'occasion de tester gratuitement pendant 1 mois le service B.tv avec les forfaits 40Go, 100Go et 200Go (ce service est inclus dans le forfait 5Go) ! Si ce dernier vous satisfait, alors vous pourrez souscrire à l'option pour la somme de 3€/mois au lieu de 6€ !

L'offre Very B&You : de 5Go à 200Go dès 4.99€

Idéal pour les petites consommations et les petits budgets, le forfait 5Go est au prix de 4.99€ par mois et vous permet de disposer de 5Go en France comme à l'étranger* !

Si vous ne souhaitez pas dépasser la barre des 10€, vous pouvez opter pour le forfait B&You 40Go qui coûte la somme de 9.99€ par mois. Il vous offrira 40Go d'Internet en France, dont 6Go lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

Envie de faire le plein de data ? Dans ce cas, les forfaits sans engagement 100Go et 200Go devraient vous combler ! Pour souscrire au premier, il faudra vous acquitter de 11.99€ par mois, vous permettant de profiter de 100Goen France, dont 15Go lors de vos déplacements à l'étranger*. Le second coûte 14.99€ par mois et vous propose 200Go d'Internet pour surfer sur le net en France et jusqu'à 20Go (inclus) pour rester connecté lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM !

*Europe et DOM