OnePlus 9T, les premières rumeurs se font entendre à son sujet

Après le lancement des modèles phares, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, la marque s’apprête à dévoiler prochainement un nouveau mobile, le OnePlus 9T qui prend la suite logique de la gamme en T du fabricant. Les premières rumeurs commencent à se faire entendre à son sujet. En voici tous les détails.

Fin mars, OnePlus présentait officiellement les nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, deux modèles aux caractéristiques techniques de haute voltige avec un design digne des plus haut de gamme. Comme l’année dernière, ils vont bientôt être rejoints par une nouvelle déclinaison, le OnePlus 9T. Plusieurs sources pensent savoir que l’appareil sera officiellement présenté courant septembre sans plus de précision sur la date exacte. Cette prévision montrerait un avancement du calendrier par rapport à la présentation de l’année dernière avec le OnePlus 8T qui avait été dévoilé en octobre.

Un capteur photo de 108 mégapixels à bord ?

D’autres sources affirment que le prochain smartphone de la marque OnePlus embarquerait un capteur photo de 108 mégapixels, soit le plus important jamais installé sur un mobile du fabricant chinois. Il pourrait s’agit du même module que l’on trouve déjà sur d’autres smartphones du marché dont le Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i et même le realme 8 Pro, par exemple. Ce capteur, comme ceux des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ferait l’objet d’une attention toute particulière et plus spécifiquement au niveau de son traitement logiciel orchestré par le nouveau partenaire de la marque, Hasselbald dont la participation matérielle devrait être effective pour les modèles proposés à partir de l’année prochaine.

Une surcouche logicielle résultat d’une fusion entre OxygenOS et ColorOS ?

Enfin, il semble que le OnePlus 9T soit animé par le système Android 11, ce qui est assez logique, mais avec une surcouche OxygenOS qui aurait en grande partie déjà fusionné avec le système ColorOS développé par Oppo. Rappelons que Oppo et OnePlus ont récemment annoncé un rapprochement de leurs équipes. Cela pourrait donner une surcouche logicielle à mi-chemin entre les deux.

