Soldes Smartphone : les Xiaomi Redmi Note 10 et Redmi Note 10 pro sont en promotion

Les soldes d’été 2021 continuent ! Les smartphones Xiaomi Redmi Note 10 et Redmi Note 10 pro profitent de l’occasion pour être en promotion et voient leur prix chuter. Actuellement, c’est chez Amazon que vous les trouverez au prix le plus bas. Prix et disponibilité, on vous dit tout.

Soldes : Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est à 210€ chez Amazon Abordable et performant, depuis sa sortie en mars 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 5G connaît un grand succès. Les soldes sont le moment parfait pour l’acheter à petit prix. Il est disponible presque au même prix que la version 4G. Vous le trouverez au prix de 210€ chez Amazon au lieu de 229€. Mais attention, les stocks sont très limités. Alors foncez, avant qu’il ne soit trop tard. Le Xiaomi Redmi Note 10 compatible avec le réseau 5G proposé en promotion est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces 90 Hz. Il possède 128Go d’espace de stockage et embarque un SoC Mediatek Dimensity 700 épaulé par 4Go de RAM. Il possède 3 capteurs photo dont un principal de 48 Mpx et deux autres capteurs de 2Mpx chacun. Pour tout savoir de ce smartphone, consultez notre test du Xiaomi Redmi Note 10 5G. Soldes : Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est disponible à 243.28€ Sorti également en mars 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro était proposé à sa sortie au prix de 279€. Il voit déjà son prix baisser pendant ces soldes d’été. Vous le trouverez actuellement chez Amazon au prix de 243.28€ seulement. Il est même possible de le payer en plusieurs fois, si vous le souhaitez. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro concerné par la promotion est équipé d’un écran Amoled de 6.67 pouces. Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 732G épaulé par 6Go de RAM et un espace de stockage de 64Go. Il est équipé de 4 capteurs photo : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 5020 mAh.