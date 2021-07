iPhone 13, tout savoir sur les caractéristiques techniques et physiques du prochain smartphone Apple

La présentation officielle des iPhone 13 d’Apple s’approche à grands pas. À quelques semaines de la sortie, voici toutes les informations plus ou moins sérieuses qui circulent à leur sujet puisque plusieurs modèles seraient annoncés : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Commençons déjà par le nom du prochain smartphone de la marque à la pomme. En effet, logiquement, le successeur de l’iPhone 12 devrait s’appeler iPhone 13. Toutefois, on peut en douter, car, généralement chez Apple, le changement de numéro indique aussi un changement de design. Or, il semble que les formes ne soient pas différentes entre les iPhone 12 et les iPhone 13. Aussi, certains pensent que la prochaine génération dévoilée par Apple pourrait s’appeler iPhone 12S. Concernant le design, des boîtiers mockup servant à confectionner les coques de protection pour les accessoiristes ont pu être pris en photo livrant des informations sur les lignes des iPhone 13. Le châssis pourrait être très légèrement plus épais.

Une version mini présentée ?

La version iPhone 13 mini pourrait ne pas faire partie de la présentation, car il semble que la marque américaine soit déçue des ventes de cette version compacte. Pourtant, on sait que de nombreuses personnes privilégient ce type d’approche afin d’avoir en main un appareil qui reste facilement manipulable avec une seule main. Rien n’est moins sûr donc.

Quels écrans pour quelle version ?

S’il y a bien une version mini, les écrans devraient être de la même taille que les précédents, soit un 5,4 pouces pour le mini, 6,1 pouces pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro et 6,7 pouces pour la version ultime iPhone 13 Pro Max. La dalle serait OLED fournie par Samsung Display. L’encoche au niveau de l’écran serait toujours présente, mais dans une finition réduite par rapport aux modèles actuels. La fonctionnalité Face ID serait également de la partie. Pour s’authentifier, certaines personnes pensent que les futurs iPhone embarqueront un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran bien que d’autres rumeurs envisagent plutôt cette fonctionnalité sur les versions 2022. Les versions Pro pourraient profiter d’un écran ProMotion 120 Hz, comme l’iPad Pro.

Apple iPhone 12 acheter au meilleur prix Rakuten

729,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 741,00 € acheter Fnac Marketplace

Rue du Commerce 743,99 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Une configuration photo en légère évolution

Concernant la partie photo, il y aurait deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini alors que les versions Pro disposeraient d’un capteur supplémentaire avec un téléobjectif. Le capteur Lidar installé sur les versions Pro des iPhone 12 serait élargi à toute la série. Petit changement, les capteurs pourraient être installés en diagonale dans le bloc optique, à l’arrière alors qu’ils sont positionnés à la verticale sur les iPhone 12.

Du nouveau sur les batteries

Pour recharger les batteries, Apple est pressé d’utiliser un connecteur universel, l’USB-C, notamment par les autorités européennes. Pas sûr que le constructeur passe à l’action sur cette série. Les batteries pourraient être plus imposantes et donc proposer une autonomie supérieure aux modèles actuels aidée également par un Soc et un écran optimisé. Certaines rumeurs font état d’une capacité de 3095 mAh pour les iPhone 13 et iPhone 13 Pro alors que la version Pro Max pourrait disposer de 4352 mAh et la finition mini serait équipée d’une batterie de 2406 mAh, soit des augmentations significatives.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Rakuten

619,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 643,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 649,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

La nouvelle puce Apple A15 Bionic à bord

Pour fonctionner, les iPhone 13 ou iPhone 12S pourraient disposer logiquement de la nouvelle puce Apple A15 Bionic gravée en 5 nm qui succèderait au processeur A14 Bionic installé sur les iPhone 12. Pour le moment, pas de rumeurs concernant la quantité de mémoire embarquée, mais on sait que les mobiles d’Apple sont moins équipés que la concurrence sous Android qui peut monter jusqu’à 16 Go pour les modèles les plus musclés.

Quels prix et quelle date de présentation ?

Bien entendu, les prix des iPhone 13 ne sont pas encore officiellement connus et le secret devrait être bien gardé jusqu’au moment de la présentation. Toutefois, on peut s’attendre à des tarifs assez similaires à ceux proposés pour les iPhone 12. Ainsi, la version mini pourrait être disponible à partir de 800 €, 900 € pour l’iPhone 13 alors que les versions Pro devraient être à plus de 1000 € jusqu’à 1200 € pour la version ultime Pro Max.

Quant à la date officielle de la présentation des iPhone 13, pour le moment, c’est un peu compliqué surtout avec la pandémie mondiale du Covid-19 toujours d’actualité même si elle semble mieux gérée et peut laisser une fenêtre propice à une présentation. En effet, logiquement, la firme américaine devrait faire ses annonces à la rentrée. Est-ce que cela aura lieu en septembre ou en octobre ? La question reste entière à l’heure de l’écriture de ces lignes.