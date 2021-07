Free Flex : découvrez la nouvelle offre de Free Mobile !

À la recherche d'un bon plan pour l'achat d'un nouveau smartphone ? Free Mobile lance justement une toute nouvelle offre pour en obtenir un à petit prix pendant 24 mois ! Nous vous la présentons dans cet article.

Free Flex : une large gamme de smartphones

L'opérateur Free Mobile a lancé une nouvelle offre vous permettant d'acheter un smartphone à travers un abonnement de 24 mois, à petit prix ! Apple, Samsung, Nokia, Alcatel, Xiaomi ou encore Oppo; un large panel de marques vous est proposé pour que vous puissiez choisir votre smartphone préféré !

Reconditionnés, neufs, compatibles avec la 5G, ces téléphones mobiles peuvent parfois bénéficier d'une réduction - remise immédiate ou remboursement sur demande - à partir de 10€ jusqu'à plus de 70€ ! En termes d'abonnement mensuel, le tarif varie entre 2,99€ et 19,99€ par mois selon le modèle du smartphone convoité. Par exemple, le Samsung Galaxy A02s vous coûtera la somme de 19€ (premier versement) puis 4.99€ par mois pendant 2 ans et pour obtenir un smartphone haut de gamme tel que l'Apple iPhone SE, vous paierez 69€ et 14.99€ par mois sur 24 mois.

Comment ça marche ?

Free Mobile vous propose différents smartphones, dont le prix comptant est indiqué, de même que le premier versement à payer ainsi que la mensualité sur 24 mois. Pour bénéficier de cette offre, il vous faudra choisir parmi les abonnements mobiles de Free Mobile (forfait Free ou série Free) si vous n'êtes pas déjà abonné. De plus, vous pourrez profiter du service après-vente de Free Mobile pendant deux années suivant l'abonnement de location ainsi que de la livraison gratuite en point relais.

Ainsi, vous pouvez à tout moment acquérir un smartphone par le biais de cette offre Free Flex comme vous pouvez faire le choix de le restituer à l'opérateur à la suite des 24 mois. Votre smartphone sera alors pris en charge par des experts du recyclage.

Si vous souhaitez vous retirer de l'offre Free Flex avant les 24 mois, vous devrez alors vous acquitter des mensualités restantes ainsi que de l'option d'achat dont le prix fluctue selon les modèles, dans la limite de la valeur du smartphone.