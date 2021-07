Forfaits pas chers : Nouvelles promos à moins de 10€ chez les opérateurs Cdiscount et NRJ Mobile

De nouveaux bons plans sont disponibles avec les opérateurs mobiles Cdiscount Mobile et NRJ Mobile ! De 10Go à 200Go à moins de 10€ par mois, nous vous présentons ces offres promotionnelles valables jusqu'au 14 juillet inclus dans cet article.

Cdiscount Mobile : 200Go d'Internet

L'opérateur Cdiscount Mobile a lancé une offre limitée valable jusqu'au 14 juillet prochain inclus vous permettant de faire le plein de data ! En effet, avec cette offre, vous pouvez disposer de 200Go d'Internet en France pour seulement 9.99€ par mois ! Ce tarif préférentiel court sur une année puis évolue vers le tarif mensuel initial, à savoir 19.99€.

L'opérateur vous propose 15Go lorsque vous voyagez à l'étranger* pour rester connecté ainsi que l'illimitépour l'ensemble de vos communications partout en Europe* ! Ce forfait est par ailleurs sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment votre abonnement, sans frais.

*UE / DOM / Islande / Norvège / Liechtenstein

Bon à savoir : la série limitée 100Go à 7.99€ par mois pendant 1 an puis 20€ par mois est prolongée jusqu'au 14 juillet 2021.

NRJ Mobile : 10Go et 150Go d'Internet

NRJ Mobile, de son côté, met en avant deux séries limitées disponibles également jusqu'au 14 juillet prochain. Quel que soit votre choix, vous apprécierez l'illimité pour communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne (DOM inclus). Notez que l'un comme l'autre de ces forfaits pas chers sont sans engagement.

L'offre 10Go est au prix de 7.99€ par mois au lieu de 15.99€, et ce, même après la première année d'abonnement ! Vous bénéficierez des 10Go d'Internet en France et depuis l'UE et les DOM.

Le forfait 150Go bénéficie quant à lui d'une réduction les 12 premiers mois d'abonnement ! À 8.99€ par mois*, vous profiterez de 150Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables lors de vos déplacements à travers l'UE et les DOM.

*tarif réduit pendant 1 an puis 22.99€/mois