Forfait Free Mobile : Dernier jour pour saisir la Série Limitée 80Go à 9.99€

C'est aujourd'hui ou jamais : la série Free 80Go à moins de 10€ ne sera plus valable à compter de ce soir minuit ! Nous vous la présentons en détail dans cet article pour que vous puissiez vous décider au plus vite.

Free Mobile et sa série Free 80Go

L'opérateur Free Mobile met régulièrement en avant une série Free, bénéficiant d'un tarif préférentiel et valable la première année d'abonnement. Depuis le 30 juin dernier, vous aviez l'occasion de souscrire à la série Free proposant 80Go d'Internet pour seulement 9.99€ par mois ! Cette offre promotionnelle prend fin ce soir à minuit et est réservée aux nouveaux clients Free qui n'ont pas été abonnés au forfait Free le mois (30 jours) précédant cette souscription.

Au terme des 12 premiers mois, la série Free va automatiquement évoluer vers le forfait Free 5G, dont le tarif est fixé à 19.99€ par mois. Il proposera bien entendu davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus importante en France comme à l'étranger et une liste plus exhaustive de pays inclus pour la connexion internet et les communications.

Les garanties de la série Free 80Go

Sans engagement, Free Mobile vous permet de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais. En termes de garanties, la série Free vous offre 80Go d'Internet en France en plus du Free WiFi illimité. Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez naviguer sur le web à hauteur de 8Go et communiquer autant que vous le désirez grâce à l'illimité !

Voici plus précisément les garanties de la série Free :