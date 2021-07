Soldes Apple : l’iPhone 12 en promo à 749€

Les smartphones Apple profitent des soldes pour être en promotion. La semaine dernière c’est chez Boulanger qu’il fallait aller, mais aujourd’hui c’est chez Amazon que vous trouverez l’iPhone 12 au meilleur prix. Il est affiché avec une remise immédiate de 160€.

L’iPhone 12 à 749€ au lieu de 909€ chez Amazon

Le dernier petit bijou d’Apple l’iPhone 12 nous fait tous rêver. Mais son prix élevé de 909€ peut nous faire hésiter. Alors bonne nouvelle aujourd’hui car avec une réduction immédiate de -160€, il est possible de l’acheter à 749€ chez Amazon.

Pour vous aider à vous offrir l’iPhone de vos rêves, l’enseigne propose des facilités de paiement. Il est possible de payer votre smartphone en 4 fois sans frais, à savoir 4 mensualités de 187.25€. Lissez votre paiement pour maîtriser votre budget des prochains mois. La livraison gratuite vous sera proposée pour votre commande.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 est le tout dernier modèle d’iPhone proposé par Apple. Pour le moment, on en entend beaucoup parlé de l’iPhone 13, mais ce dernier n’est pas encore commercialisé. Si vous voulez en savoir plus sur ce futur iPhone, consultez nos derniers articles sur l’iPhone 13.

Pour 749€, offrez-vous l’iPhone 12 avec 64 Go d’espace de stockage et choisissez son coloris. Rouge, blanc, bleu, violet, noir ou vert à vous de choisir votre couleur préférée. Il embarque une puce A14 Bionic, à savoir la puce la plus puissante du marché lors de sa sortie en novembre 2020.

L’iPhone 12 est équipé d’un écran retina XDR de 6.1 pouces avec une résolution de 2532*1170. Son écran est très résistant aux chocs. Côté photo, il est doté de deux capteurs photo de 12 Mpx chacun. Avec ses différents modes, de jour comme de nuit, vous obtiendrez des photos de qualité.

L’iPhone 12 se recharge facilement sans aucun fil grâce au Mag Safe, cet aimant qui se trouve au dos du téléphone.