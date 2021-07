Qualcomm lance son « smartphone for Snapdragon Insiders » en partenariat avec Asus

Cette nouvelle peut étonner, mais c’est bien une réalité puisque le géant américain Qualcomm vient officiellement d’annoncer la sortie d’un smartphone sous sa propre marque conçu en collaboration avec Asus. Son nom ? Smartphone for Snapdragon Insiders est considéré comme un modèle de référence à destination d’une communauté de fans de la société.

Il y a quelques années encore Google proposait des smartphones sous la marque Nexus qui étaient développés avec différents partenaires et il s’agissait de mobiles références notamment pour les développeurs qui n’y trouvaient aucune surcouche de constructeur et pouvaient ainsi y développer et tester leurs propres applications. Avec le smartphone for Snapdragon Insiders, Qualcomm veut mettre en avant ses technologies et notamment auprès des fans de l’entreprise américaine.

À la pointe de la technologie

Pour cela, le mobile est équipé des toutes dernières technologies dont un processeur Snapdragon 888 ce qui lui permet d’offrir la 5G et le Wi-Fi 6, mais également le Wi-Fi 6E, comme sur les mobiles les plus haut de gamme. Il y a 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5 avec la promesse de très hautes performances. Il dispose d’un espace de stockage de 512 Go au format UFS 3.1. Il est doté d’un écran Samsung AMOLED de 6,78 pouces affichant une définition de 1080x2448 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et proposant une luminosité maximale de 1200 cd/m², selon son fabricant. Il est compatible HDR10 et HDR10+. Cet écran est identique à celui proposé sur le smartphone gaming d’Asus, le ROG Phone 5. Le smartphone for Snapdragon Insiders profite d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh supportant la charge rapide Quick Charge 5.0 à 65 Watts, technologie développée par Qualcomm.

Une configuration photo déjà vue

Pour la partie photo, le smartphone est doté d’un capteur principal de 64 mégapixels, un Sony IMX686 accompagné d’un module grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x, soit la même configuration que le Zenfone 8 Flip d’Asus. En façade, il y a un capteur de 24 mégapixels, emprunté au ROG Phone 5. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde.

Le nouveau smartphone for Snapdragon Insiders est proposé actuellement aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne pour un équivalent à 1499 dollars avec une paire d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit active Master & Dynamics. Il est possible qu’il soit commercialisé ensuite dans d’autres pays.