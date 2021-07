Top 3 des forfaits valables sans condition de durée à maximum 10€

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bon prix, même après la première année d'abonnement ? Face à la multitude d'offres il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, c'est pourquoi nous avons sélectionné un top 3 des forfaits à moins de 10€, sans condition de durée avec RED by SFR, Bouygues Telecom et NRJ Mobile !

RED by SFR : 40Go à 10€

L'opérateur RED by SFR vous permet de profiter jusqu'au 12 juillet prochain de son offre BIG RED parmi laquelle l'offre RED 40Go. Au prix de 10€ par mois, valable même après la première année de souscription, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez que vous soyez en France comme à l'étranger et bénéficier de 6Go en plus des 40Go dédiés à votre connexion en France lorsque vous voyagez.

Dans le détail, ce forfait sans engagement 40Go vous propose :

40Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : 40Go à 9.99€

Bouygues Telecom met en avant sa série limitée 40Go Very B&You pour la somme de 9.99€ par mois, également sans condition de durée, si vous vous décidez avant le 12 juillet, au soir ! Ainsi, vous pourrez apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos communications en France, en Europe et dans les DOM ainsi que les 16Go prévus pour votre consommation data depuis ces dernières destinations. Aussi, l'opérateur vous permet de tester gratuitement le service B.tv pendant 1 mois. Au-delà, si vous êtes intéressé, ce service vous coûtera la somme de 3€/mois au lieu de 6€.

Dans le détail, la série spéciale B&You 40Go vous propose :

40Go en France, dont 16Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile : 10Go à 7.99€

Jusqu’au 14 juillet prochain, l'opérateur NRJ Mobile vous offre la possibilité de saisir son offre promotionnelle valable également après une année d'abonnement : le forfait 10Go à 7.99€ par mois ! Ce dernier bénéficie d'une réduction mensuelle sans condition de durée de 8€ et vous propose l'illimité pour communiquer sans compter.

Dans le détail, le forfait 10Go vous propose :