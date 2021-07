Soldes : le Xiaomi Mi 11 est en promo à 649€ seulement

Les soldes d’été 2021 font baisser le prix du Xiaomi Mi 11 chez RED by SFR. C’est donc le moment idéal pour profiter de cette belle promotion qui va vous faire économiser 50€ sur ce sérieux concurrent à l’iPhone 12. On vous explique dès maintenant comment en profiter.

Soldes : 50€ de remise immédiate sur le Xiaomi Mi 11

Encore moins cher que l’iPhone 12, c’est le moment de s’intéresser au Xiaomi Mi 11. Grâce à une belle promotion proposée par RED by SFR pendant les soldes d’été, le Mi 11 est moins cher que l’iPhone 12 de 100€. Ce smartphone haut de gamme de Xiaomi et aussi performant que le dernier Apple, est disponible au prix de 649€ au lieu de 699€. Grâce à une remise immédiate de -50€ son prix est en chute libre chez l’opérateur en ce moment.

Vous pouvez acheter sereinement votre smartphone chez RED by SFR car celui-ci sera débloqué et pourra donc être utilisé avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur comme B&You ou Sosh par exemple. De plus, vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait RED pour profiter de ce bon plan. Mais si vous avez envie de faire des économies sur votre forfait mobile, sachez que jusqu’à ce soir les forfaits BIG RED sont disponibles à partir de 5€ avec jusqu’à 200Go de data. N’hésitez pas à y jeter un œil car ils sont sans engagement.

Pourquoi choisir un Xiaomi Mi 11 ?

Disponible depuis novembre 2020, le Xiaomi Mi 11 fait partie des smartphones très haut de gamme de la marque. Il profite des dernières technologies et vient directement se frotter à l’iPhone 12 et au Samsung Galaxy S21. Il offre de très belles performances tout en étant un peu moins cher que ses concurrents. Pour tout savoir de ce téléphone, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 11. On l’a testé pour vérifier ce qu’il avait dans le ventre ! Regardons maintenant de plus près ses caractéristiques techniques.

Le Mi 11 est équipé d’un écran Amoled de 6.81 pouces qui affiche en QHD+. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il n’a donc rien à envier aux plus grands. Vous serez séduits par l’expérience visuelle. Il embarque une puce Snapdragon 888, c’est à dire une des puces les plus puissantes du marché au moment de sa sortie. Cela lui assure une compatibilité au réseau 5G. Le modèle proposé en promotion comporte 12Go de RAM et un espace de stockage de 256Go.

Côté photo, le Mi 11 est équipé de trois capteurs photo dont un grand-angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un objectif macro de 5 Mpx. Il offre une vraie polyvalence et permet de réaliser des photos claires et détaillées. Il est alimenté par une batterie de 4600 mAh compatible avec la charge rapide 55W et la recharge sans fil 50W.