Dernier jour pour profiter des forfaits avec le maximum de data à moins de 10€ chez NRJ Mobile et Cdiscount Mobile !

Envie de faire le plein de data à bon prix ? Ça tombe bien, les offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs NRJ Mobile et Cdiscount Mobile sont encore valables jusqu'à ce soir, 23h59 ! De 100Go à 200Go dès 7.99€ par mois, nous vous les détaillons dans cet article.

NRJ Mobile : forfait 150Go à 8.99€

L'opérateur NRJ Mobile vous permet de profiter encore jusqu'à ce soir de sa série limitée 150Go dont le tarif s'élève à seulement 8.99€ par mois les 12 premiers mois d'abonnement ! Au-delà de ce délai, vous paierez à nouveau le tarif mensuel initial, à savoir 22,99€.

En termes de garanties, cette série limitée vous offre 150Go d'Internet en France, dont 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM, ainsi que l'illimité pour l'ensemble de vos communications, que vous soyez en France, au sein de l'Union européenne ou dans les DOM.

Cdiscount Mobile : forfaits 100Go et 200Go dès 7.99€

Chez Cdiscount Mobile, vous avez le choix parmi deux offres mobiles sans engagement avec 100Go et 200Go d'Internet, à prix réduit la première année d'abonnement ! L'un comme l'autre de ces forfaits vous permettent de communiquer sans vous limiter depuis la France comme depuis l'UE* et les DOM.

Le forfait 100Go coûte le montant de 7.99€ par mois (pendant 1 an puis 20€/mois) et propose 100Go d'Internet en France et 13Go pour rester connecté lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et les DOM.

Pour souscrire au forfait 200Go, il vous faudra vous acquitter de la somme de 9.99€ par mois pendant 1 an puis 19,99€. En France, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 200Go et lorsque vous voyagez à l'étranger*, vous disposerez de 15Go.

* s'ajoutent aux pays de l'UE la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein