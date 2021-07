Quel forfait illimité 5G sans engagement choisir : Free 150Go, RED 130Go ou B&You 130Go ?

Lorsque l'on cherche un forfait mobile 5G, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi les offres existantes. Dans cet article, nous vous aidons à choisir le forfait 5G sans engagement qui vous conviendrait le mieux parmi une sélection avec Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom.

Forfait illimité 5G: Free, RED et B&You

En ce moment, les opérateurs Free Mobile, RED by SFR et Bouygues Telecom mettent en avant un forfait mobile avec le plein de data, sans engagement et disponible avec la 5G ! Ils vous permettront chacun de bénéficier de l'illimité pour que vous puissiez communiquer autant que vous le souhaitez en France comme à l'étranger*.

Avec Free Mobile, votre forfait Free 5G 150Go est à 19.99€ par mois et propose 150Go en France et 25Gopour votre connexion à l’étranger. Il peut par ailleurs bénéficier d'une réduction dans certaines conditions. En effet, les abonnés de la Freebox pourront verser 15.99€/mois pour en profiter et les abonnés de la Freebox Pop devront, quant à eux, s'acquitter de seulement 9.99€ chaque mois !

Chez RED by SFR, le forfait 5G 130Go est au prix de 24€ par mois et vous offre 130Go d'Internet en France et 15Go pour vous connecter depuis l'UE et les DOM.

Bouygues Telecom, quant à lui, met à disposition sa série spéciale 5G pour la somme de 24.99€ par mois. Vous pourrez utiliser jusqu'à 130Go d'Internet en France dont 20Go seront utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

*les zones concernées dépendent des opérateurs

Forfait 5G : Free, RED ou B&You ?

Bien que ces offres mobiles sans engagement soient intéressantes, quelques éléments diffèrent dont certains peuvent être décisifs en fonction de vos besoins et attentes. Voici notre sélection :

Le prix : Free Mobile propose non seulement un tarif de base moins cher que les autres (19.99€ contre 24€ et 24.99€), mais aussi la possibilité de bénéficier d'une réduction selon votre situation d'abonné.

L'ouverture à l'étranger : Free Mobile vous permet de communiquer sans compter vers les USA, la Chine, le Canada, etc. et également d'utiliser vos 25Go depuis de nombreuses destinations (certains pays d'Amérique, d'Asie, d'Afrique, etc.).

Les avantages : C'est selon vos goûts ! Free Mobile vous offre l'application Ligue 1 Uber Eats en accès premium. Bouygues Telecom vous propose de tester gratuitement pendant 1 mois le service B.tv puis de le payer 3€ par mois (au lieu de 6€) si ce dernier vous satisfait.