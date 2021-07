Prix en baisse : Galaxy S20 FE 5G vs iPhone 12 mini, lequel acheter ?

Actuellement, plusieurs smartphones profitent d’une baisse de prix significative. Autant en bénéficier et notamment sur les modèles Samsung Galaxy S20 FE 5G et l’iPhone 12 mini d’Apple. Pour vous aider à faire votre choix entre les deux appareils, voici quelques éléments croisés et comparés.

Si vous cherchez un téléphone portable compact qui tient facilement dans une poche et se manipule avec une seule main, l’iPhone 12 mini est tout indiqué. En effet, il mesure seulement 131,5 mm de haut contre 159,8 mm pour le Samsung Galaxy S20 FE d’un « gabarit classique ». C’est aussi le plus fin des deux concurrents du jour avec une épaisseur de 7,4 mm contre 8,4 mm pour le mobile sud-coréen. C’est aussi, logiquement, le plus léger des deux avec seulement 133 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le S20 FE. La capacité de leur batterie n’a rien à voir puisque le Samsung dispose d’une capacité de 4500 mAh contre 2227 mAh sur le mobile américain. Le Galaxy S20 FE profitera d’une plus grande autonomie.

Le Soc le plus haut de gamme de 2020 contre l’Apple A14 Bionic

Si le Samsung Galaxy S20 FE est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 865, la plus haut de gamme de l’année 2020 offrant d’excellentes performances avec 6 Go de mémoire vive, elle est battue dans tous les domaines par le processeur Apple A14 Bionic. L’écran du Samsung Galaxy S20 FE est assez grand puisqu’il mesure 6,5 pouces sur une dalle AMOLED avec une définition 1080x2400 pixels, une compatibilité HDR10 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, de quoi bien en profiter.

Celui de l’iPhone 12 mini est donc plus petit, avec 5,4 pouces en diagonale, aussi sur une dalle AMOLED HDR10, également compatible Dolby Vision, mais de seulement 60 Hz.

Tous les deux sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Le Samsung profite d’un lecteur d’empreinte installé sous l’écran, mais l’iPhone 12 mini est certifié IP68, c’est-à-dire qu’il est étanche.

Un maximum de capteurs 12 mégapixels

La configuration photo du Samsung s’appuie sur la présence de 3 capteurs au dos avec des modules de 12 mégapixels en double et d’un autre capteur de 8 mégapixels. À l’avant, pour se prendre en selfie, il embarque un objectif de 32 mégapixels là où l’iPhone 12 mini propose 12 mégapixels devant, mais aussi derrière avec deux capteurs installés dans son dos. Le mobile d’Apple peut filmer avec une définition maximale Ultra HD à 60 images par seconde alors que le Samsung est limité à 30 images par seconde pour la même définition. Selon DxOMark, le smartphone américain propose des photos plus belles que celles produites par le concurrent sud-coréen.