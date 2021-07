Samsung Unpacked 2021: on sait ce que Samsung nous réserve pour le 11 août

Comme c’est désormais de coutume, Samsung tiendra sa grande conférence annuelle, l’Unpacked, en août prochain ; le 11 août pour être plus précis. Et grâce une nouvelle fuite, on sait déjà ce que le géant sud-coréen a prévu ce jour-là !

Des vidéos courtes qui en disent long

Le Samsung Unpacked est chaque année l’occasion, pour la marque sud-coréenne, de dévoiler au grand public, ses nouveaux modèles de smartphones et d’accessoires. Mais si les précédentes éditions ont toujours été entourées d’un certain suspense sur l’identité et les caractéristiques des produits vedettes, cette année, il n’y aura vraisemblablement pas beaucoup de mystère.

En effet, il y a quelques jours, le désormais célèbre leaker Evan Blass a publié, sur son compte Twitter, plusieurs mini-vidéos dans lesquelles on peut avoir des aperçus assez détaillés, de chacun des appareils qui seront officiellement présentés par Samsung le 11 août prochain. Enorme fuite ou gros coup de com orchestré par la marque ? Dans tous les cas, cela nous permet de confirmer un certain nombre de prévisions.

Les nouveaux smartphones pliables Samsung à l’honneur

La première et principale information qui découle de cette fuite est que le prochain Samsung Unpacked sera bel et bien celui des nouveaux smartphones pliables de la marque. Les stars du 11 août prochain seront donc le Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, dont de nouveaux rendus ont été dévoilés par le leaker. Grâce à ces derniers, on peut avoir de nouveaux détails sur le design et les coloris possible de ces deux appareils.

Ces mini vidéos confirment, entre autres, que le Galaxy Z Fold 3 embarquera bel et bien un stylet, ou encore que le Z Flip 3 sera notamment disponible avec une finition vert dorée.

Deux nouveaux accessoires

La conférence du 11 août prochain sera également l’occasion, pour Samsung, de présenter officiellement ses deux derniers accessoires haut de gamme : la Galaxy Watch 4 Classic et les Galaxy Buds 2. On sait d’ores et déjà que la prochaine montre du fabricant coréen sera pourvue d’un cadran rotatif et qu’elle sera proposée en au moins 4 finitions différentes. Quant aux Galaxy Buds 2, les vidéos dévoilées par le leaker Evan Blass permettent de savoir qu’ils seront normalement disponibles en trois coloris : blanc, vert olive et violet.

Le Galaxy S21 FE sûrement de la partie

Bien que sa sortie officielle ne devrait finalement pas intervenir avant le quatrième trimestre 2021, le Galaxy S21 FE sera, lui aussi, sûrement présenté au grand public dès le 11 août prochain. Très attendue, cette déclinaison Fan Edition des S21, a déjà dévoilé l’essentiel de ses secrets.

Mais pas de Galaxy Note 21 !

C’est sans doute l’une des confirmations que l’on attendait le plus. En effet, de récentes rumeurs annonçaient déjà la suppression de la gamme Galaxy Note du catalogue de Samsung. En cause, les pénuries de composants qui frappent le secteur, mais aussi, plus largement le manque d’intérêt croissant pour cette gamme, dont le stylet a d’ailleurs déjà commencé à équiper d’autres modèles du fabricant. Cette année, il n’y aura donc pas de Samsung Galaxy Note 21 !