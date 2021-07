Samsung Galaxy S21 FE : les toutes dernières infos dévoilées

Alors que le doute plane encore sur sa date de sortie officielle, ainsi que sur les marchés sur lesquels il sera finalement commercialisé, le Samsung Galaxy S21 FE se dévoile plus clairement grâce à de nouvelles fuites. Cette fois-ci, c’est la TEENA, l’autorité chinoise de certification, qui a laissé fuité la fiche technique de l’appareil. Désormais, l’on peut, sans risque de trop s’avancer, dire que l’on sait à quoi ressemblera la Fan Edition du Galaxy S21. Le point dans cet article.

Samsung Galaxy S21 FE : plus petit et plus fin

Si l’on se fie à cette nouvelle fuite, le S21 FE sera finalement encore plus compact que ce à quoi on s’attendait. Avec des dimensions de 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (contre 159,8 x 74,5 x 8,4 mm pour le S20 FE), la nouvelle déclinaison Fan Edition de Samsung tiendra plus confortablement dans une main que son prédécesseur. Il sera cependant doté d’un plus petit écran (6,4 pouces contre 6,5 pouces). Sans trop de surprises, c’est une dalle AMOLED en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui sera proposée.

Comme nous l’avions annoncé dans un précédent article, le Samsung Galaxy S21 FE devrait logiquement reprendre le design global de la série Galaxy S21, avec le bloc photo qui déborde sur l’un des flancs. Seule différence notable ici : une coque arrière en plastique à la place de la belle coque métallique du S21. Côté coloris de finition, rien de nouveau. On reste sur l’hypothèse d’une Fan Edition disponible en 4 coloris : Noir, Lavande, Blanc et Vert Kaki.

Sous la dalle du Galaxy S21 FE

Très largement handicapé par la pénurie de composants, Samsung serait en train de sérieusement envisager de faire des compromis sur l’équipement de certains de ses Galaxy S21 FE. En effet, le fabricant coréen prévoirait de doter les modèles commercialisés en Europe d’une puce Exynos 2100, tandis que les modèles vendus sur le marché américain embarqueront la Snapdragon 888 de Qualcomm. Dans les deux cas, le processeur sera associé à 6 ou 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de mémoire interne.

Quid de la photo et de la batterie ?

Pour prendre des photos et des vidéos, le Samsung Galaxy S21 FE pourra compter sur une triple caméra arrière, avec un capteur principal de 32 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels.

Pour assurer son autonomie, le smartphone Samsung pourra compter sur une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W. Il devrait donc charger plus rapidement que son prédécesseur.

Quand sortira le Samsung Galaxy S21 FE ?

C’est la grande question. Le fabricant ne s’avance pas vraiment, mais avoue tout de même avoir pris beaucoup de retard sur son calendrier habituel. L’hypothèse d’un lancement en août est donc peu plausible. En toute vraisemblance, le Galaxy S21 FE ne fera pas son apparition avant le dernier trimestre 2021.