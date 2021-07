Le tout nouveau Samsung Galaxy A22 est enfin disponible, achetez-le au meilleur prix !

Samsung avait annoncé la sortie d’un tout nouveau smartphone, le Galaxy A22. Il est enfin là ! En version 4G ou alors compatible 5G, les deux smartphones ont fait leur apparition dans le catalogue de plusieurs enseignes. Disponible à partir de 219€, regardons maintenant où il est possible de les acheter et intéressons-nous également à leur fiche technique qui ne sont pas tout à fait identique.

Le Samsung Galaxy A22 disponible à partir de 219€

Annoncé officiellement en juin 2021, le Samsung Galaxy A22 est maintenant disponible. Samsung propose ce nouveau smartphone en version 4G ou 5G. A vous de choisir si vous avez besoin d’un téléphone compatible avec le réseau 5G ou non. Le Samsung Galaxy A22 4G est disponible chez Boulanger, Fnac, Darty ou encore Amazon à partir de 219€. Ce modèle est équipé de 4Go de RAM et d’un espace de stockage de 64Go.

Le Galaxy A22 5G quant à lui est un peu plus cher car il est vendu au prix de 259€. Il s’agit de la version avec 4Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Pour le moment, il n’y a pas d’offre promotionnelle sur ce smartphone. Choisissez donc votre marchand préféré pour effectuer votre achat.

Samsung Galaxy A22 4G ou Galaxy A22 5G, lequel choisir ?

Entre le Samsung Galaxy A22 4G ou le Galaxy A22 5G, lequel choisir ? Comme leur nom l’indique, une des principales différences entre les deux modèles reste l’accès au réseau 5G. Mais sachez que ce n’est pas la seule différence car leur écran, leurs capteurs photo et le processeur qui les anime diffèrent également.

Le Samsung Galaxy A22 5G est animé par un processeur Dimensity 700 de chez Mediatek alors que la version 4G est animée par une puce Mediatek Helio G70. Les deux processeurs sont soutenus par 4Go de RAM. Le Galaxy A22 5G possède un espace de stockage de 128Go contre 64Go pour le 4G.

Les écrans sont aussi différents sur chacun des modèles. Le Galaxy A22 5G possède un écran LCD de 6.6 pouces alors que le Galaxy A22 4G est équipé d’un écran Amoled de 6.4 pouces. Ce deuxième écran est de meilleure qualité que le premier.

Côté photo, le Galaxy A22 4G est doté de 4 capteurs photo contre 3 pour le A22 5G. Ils partagent le même capteur principal de 48 Mpx cependant. La version 4G possède en supplément un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ainsi qu’un module macro de 2 mégapixels supplémentaire. Le A22 5G quant à lui possède ultra-grand angle de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Les deux Galaxy A22 sont alimenté par une même batterie de 5000 mAh.