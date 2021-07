Prolongation des promos sur les forfaits BIG RED dès 5€ pour encore quelques heures

Bonne nouvelle aujourd’hui, RED by SFR a décidé de prolonger ses offres promotionnelles BIG RED pour encore quelques heures. Il est encore temps de changer de forfait mobile et de craquer pour une offre dès 5€ par mois et jusqu’à 200Go de data. Découvrez les offres RED avant qu’il ne soit trop tard.

Promo BIG RED : 3 forfaits maxi data à petit prix Envie d’un forfait avec un maximum de data mais à petit prix ? Les offres RED by SFR devraient vous plaire. Ces promotions qui devaient de terminer hier soir ont été prolongées pour deux jours encore. Jusqu’au 14 juillet 23h59, vous pouvez encore faire des économies sur votre forfait mobile. Vous avez le choix entre 40Go, 100Go ou même 200Go pour des prix incroyables. Pour 10€ seulement, profitez de 40Go de data

de data Pour 12€ seulement, profitez de 100Go de data

de data Pour 15€ seulement, profitez de 200Go de data Non vous ne rêvez pas, pour 15€ seulement, bénéficiez d’une forfait maxi data de 200Go. Choisissez votre forfait en fonction de votre consommation et de l’utilisation que vous en faites. Ces trois forfaits comprennent également les appels, SMS et MMS illimités en France. Depuis l’Europe et les DOM, les communications sont également illimitées. Un forfait de data supplémentaire est également mis à votre disposition depuis ces mêmes destinations (6Go, 8Go et 15Go respectivement). Un forfait 5Go à 5€ pour les petits consommateurs de data Si au contraire vous êtes peu gourmands en data, les trois forfaits précédents ne seront pas intéressants pour vous. Tournez-vous plutôt vers le forfait RED by SFR 5Go qui est au tout prix de 5€. Ainsi, vous aurez tout de même de la data pour surfer sur internet de manière raisonnable et vous ne paierez que 5€. Pour ce prix, vous bénéficierez également des communications illimitées, à savoir appels, SMS et MMS. Si vous partez à l’étranger, votre forfait vous suivra également. Depuis l’Europe et les DOM, les communications sont elles aussi gratuites et vous obtiendrez 6Go de data supplémentaires. De quoi voyager l’esprit léger. Les promotions actuelles sur chacun des forfaits mobiles BIG RED incluent aussi un accès à SFR Cloud à hauteur de 100Go. Stockez et accédez à tous vos contenus partout et en toute sécurité.